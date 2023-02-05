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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

布林肯延訪中 或許是好事？美對中能有更多施壓點

編譯潘勛／綜合4日電
布林肯在周五告訴中共外事辦主任王毅，美國將採取適當行動，以維護本國權益。(Getty Images)
布林肯在周五告訴中共外事辦主任王毅，美國將採取適當行動，以維護本國權益。(Getty Images)

中國偵察氣球在美國上空飄浮，華府並非人人大驚小怪，一些前官員表示，此事正好正中美國外交界下懷，讓華府對北京取得更多施壓點。

Politico政治網站指出，布林肯的中國行，就爭取中國對一些重大事項，例如北京對俄國侵略烏克蘭戰爭的支持、人權問題、對台威脅等取得重大讓步，其實沒多大希望；某些參與過國際磋商的前官員表示，布林肯現在或許處於更有利地位，只是這點上風會隨著時間失效。

國務卿布林肯(Antony Blinken)原擬5、6日會見中方高層，踵續拜登總統去年11月在峇里島與中國國家主席習近平的會商成果；拜登當時保證，會在兩國關係惡化期間，維持暢通的溝通管道。

但中國的偵察氣球盤旋在蒙大拿州上空，讓計畫生變；布林肯無限期推遲原訂的訪中行程，國務院也表示這起事件限縮雙方交流，其方式既無益也不能帶來建設。

北京3日一反起初的不知情說法，承認氣球歸中方所有，但它是民用飛船，主要供觀測氣象之用，是被高空強風吹進美國領空的；這番承認，以及中國外交部罕見地表達「歉意」，都意味北京處於傷害管控模式，目前中國想穩定與美關係。

國安會前官員庫柏(Zack Cooper)表示，中方這番陳詞讓中國有點處於劣勢。

這起氣球事件，或許讓布林肯最後前往中國，或許還占上風，推促北京拿出有意義的成果。

與中國官方打交道數十年的康原(John Kamm)表示，氣球事件向中方施壓，總得做點事，擺個善意姿態，以彌補他們做的「錯事」。

歐巴馬時代東亞及太平洋事務助卿羅素(Danny Russel)表示，此時若布林肯前住中國，習以及中方可能深感慚愧，感謝他願把氣球事件拋諸腦後，前來北京；氣球事故反倒變成「孺子可教也」的時間點。

羅素表示，布林肯推遲訪中行程，冒的風險是中方隨著時點下來，變得自衛心更強，更不願交心會談。

中國絞盡腦汁，想應付新冠疫情大爆發、經濟下行嚴重，最近北京當局致力於降低美中緊張，外交的調性放軟許多。

北京 布林肯 氣球

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