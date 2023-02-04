布林肯訪中因偵察氣球叫停 華郵：北京原設定3目標

華郵指出，中國希望從布林肯的訪問達成三個目標。（美聯社）

國務卿布林肯的北京 行臨時叫停，但基本上兩國對此高層會議目標大不同，各方本就對他能否阻止美中關係持續走下坡的期望很低；美方想防止緊張局勢升級為衝突危機，北京則希望在廣泛原則基礎上重建關係，對台灣、南海議題畫下紅線，並證明中國已揮別疫情 重返國際舞台。

紐約亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)執行主任但若雲(Rorry Daniels)向華盛頓郵報表示：「雙方都認為負責任地處理兩國關係，對自己和對世界都有好處；至於操作模作為何，彼此預期存在很大差距。」

華郵指出，中國希望從布林肯的訪問達成三個目標：

對台灣和南海畫紅線

對中國來說，同意預防危機是不夠的，要修復關係，必須自根本重建。未來任何會議目標都是為未來幾十年定下新基調；華府 有義務尊重中國核心利益，包括其對台灣和南海領土主張、對香港新疆的鎮壓或其處理人權議題的方法。「這是中國要的核心，因為一旦有了這些原則框架，他們就可以保護自己的底線，」華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）指出，「他們想畫清界限，告訴美國有些事情你不能做也不能說。」

證明中重返全球舞台

中國實施近三年令經濟陷入癱瘓的疫情「清零」政策後，熱中展示其重返全球舞台；改善與美國關係正是表明中國再次對商業開放的方式之一。「今年是中國為經濟而戰的一年。中國希望緩解美中經貿緊張局勢，」上海復旦大學國際問題研究所教授趙明昊（Zhao Minghao）說。

停止美方官員再訪台

中國官員本周呼籲「相關人士」停止眾院議長麥卡錫今年訪台計畫。對中國來說，此類訪問代表令人擔憂的趨勢；但對華府而言，中國對這類訪問的武力威脅，顯示衝突迫在眉睫。

「現在雙方的大問題是，都不覺得自己誤判對方，」趙明昊說：「中國認為美國要搞一中一台，美國認為中國要武力奪台。這是最麻煩的僵局。」