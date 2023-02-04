中國偵察氣球正向東移 五角大廈：可能還要停留幾天

密蘇里州哥倫比亞3日可以見到疑為中國偵察氣球在高空飄浮。(美聯社)

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)3日表示，在美國上空飄浮的中國偵察氣球已從蒙大拿州 往東移，朝向美國中部前進。至於進一步細節與氣球具體位置，萊德則拒絕透露。

萊德表示，北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)正密切監控氣球位置以及向東移動的動態。萊德說：「根據我們目前評估，氣球對地面上的民眾並沒有軍事或實際威脅。」他表示，氣球可能會持續在美國上方飄浮幾天。

拜登 政府已對中國偵察氣球出現在美國領空的侵犯主權行徑提出譴責。

目前氣球飄浮高度為海拔6萬呎，超過民航班機飛行高度。

美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)氣象站公布照片並發文指出，從氣象站普萊森特崗(Pleasant Hill)辦公室以及堪薩斯市都會區都可以看到一顆大型氣球在空中，朝著東南方向移動，「我們已經證實，這並不是國家氣象局的氣象氣球」。

美國國防官員指出，中國偵察氣球上周進入阿留申群島(Aleutian Islands)的美國領域，然後飄過阿拉斯加州 ，往南穿過加拿大，來到愛達荷州北部及蒙大拿州上空。

官員說，氣球主要是跟隨氣流飄動，不過在馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)等敏感地點上方則停留徘徊，與中方聲稱氣球為沒有固定行徑的說詞不符。官員指出：「當它會停止飄盪的時候，自然另當別論了。」

官員說，氣球體積約有兩輛到三輛巴士大小，底部裝有感應器等設備，但無法確定是否有預設行動方向打算前往特定地點，還是由中方操作員直接控制。