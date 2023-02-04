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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

中國偵察氣球正向東移 五角大廈：可能還要停留幾天

記者顏伶如／綜合報導
密蘇里州哥倫比亞3日可以見到疑為中國偵察氣球在高空飄浮。(美聯社)
密蘇里州哥倫比亞3日可以見到疑為中國偵察氣球在高空飄浮。(美聯社)

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)3日表示，在美國上空飄浮的中國偵察氣球已從蒙大拿州往東移，朝向美國中部前進。至於進一步細節與氣球具體位置，萊德則拒絕透露。

萊德表示，北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)正密切監控氣球位置以及向東移動的動態。萊德說：「根據我們目前評估，氣球對地面上的民眾並沒有軍事或實際威脅。」他表示，氣球可能會持續在美國上方飄浮幾天。

拜登政府已對中國偵察氣球出現在美國領空的侵犯主權行徑提出譴責。

目前氣球飄浮高度為海拔6萬呎，超過民航班機飛行高度。

美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)氣象站公布照片並發文指出，從氣象站普萊森特崗(Pleasant Hill)辦公室以及堪薩斯市都會區都可以看到一顆大型氣球在空中，朝著東南方向移動，「我們已經證實，這並不是國家氣象局的氣象氣球」。

美國國防官員指出，中國偵察氣球上周進入阿留申群島(Aleutian Islands)的美國領域，然後飄過阿拉斯加州，往南穿過加拿大，來到愛達荷州北部及蒙大拿州上空。

官員說，氣球主要是跟隨氣流飄動，不過在馬姆斯卓空軍基地(Malmstrom Air Force Base)等敏感地點上方則停留徘徊，與中方聲稱氣球為沒有固定行徑的說詞不符。官員指出：「當它會停止飄盪的時候，自然另當別論了。」

官員說，氣球體積約有兩輛到三輛巴士大小，底部裝有感應器等設備，但無法確定是否有預設行動方向打算前往特定地點，還是由中方操作員直接控制。

蒙大拿州 阿拉斯加州 拜登

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