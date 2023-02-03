議長麥卡錫會否同行？ 眾院外委會主席麥考爾擬4月訪台

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾。（路透）

「美國之音」（VOA）引述共和黨聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）報導，他計畫4月出訪台灣，若同黨議長麥卡錫 也決定要去，「我會和他同行」。

德州選出的麥考爾1日在美國國會山莊強調，現階段「還沒敲定」，所以「我不知道何時成行」。

麥考爾重申，任何民選的國會議員，都有權訪問任一國的民選官員。

翻開美國國會議程，為慶祝今年4月9日的「復活節」（Easter），4月初已排定為期兩周的休會期。議員諸公通常可運用這段期間赴海外參訪。

麥考爾1日雖未詳述其接下來的訪台計畫及確切日期，但又再批評北京 針對民主黨前聯邦眾院議長裴洛西去年8月訪台所做的大規模軍事動作。他說，北京那時發射飛彈掠過台灣上空，「入侵台灣的海、空域」，這很不妥，也可以說非常、非常不恰當。他形容中方這一連串行徑「咄咄逼人、極為刻意而且挑釁」。

美國會員制新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）1月曾引述知情官員報導，五角大廈正為麥卡錫今年稍晚的台灣行做準備。拜登 政府官員預計，麥卡錫將在「今春某時」訪台。

麥考爾1月接受美國「福斯新聞」訪問時，曾對美國空軍4星上將、空中機動司令部司令米尼漢（Michael Minihan）預測美中最快將於2025年一戰的說法表達認同。