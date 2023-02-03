游錫堃出訪高度不足 白白浪費國會外交好牌

中華民國立法院長游錫堃是新冠疫情三年以來，訪問美國的台灣最高層級官員，但他來到抗中氛圍濃厚的華府 ，就已經公開的訊息，不僅沒有見到眾院議長麥卡錫，連任何一位國會議員的行程都沒看到，把議長出訪變成私人訪友之旅；沒有外交突破、看不出鞏固，只見納稅人的心血在他的談笑間付諸東流，白白浪費了一張國會外交的好牌。

國會外交在各國都扮演重要角色，對於外交處境艱難的台灣更是重中之重，站在游錫堃身邊的駐美代表蕭美琴感受最深；當眾所期待的議長出訪，「這也沒有」、「那也不用」，都交給駐美代表處溝通努力；請問院長來做什麼？

國會議員的身分比起行政官員和國家元首，較不敏感，出訪行程更能彈性處理，也能適度扮演居間溝通兩國政府、補強甚至形塑外交政策的關鍵角色。

國民黨立委陳以信、江啟臣、無黨立委林昶佐和民進黨立委王定宇都是華府常客，必與國會參眾議員見面，也和國務院和國防部官員閉門會談；無論是公開或私下，總有收穫。

院長出訪的規格更得比立委更高，時任立法院長王金平2015年率立委團訪問日本，會晤日本參議院議長山崎正昭及多位政要；接任的蘇嘉全2018年率團赴英，會見英國 上議院的正副議長，英國國會舉辦歡迎酒會，現場掛起了中華民國及英國兩國國旗，超過40名上下院議員與會。

自詡成熟民主國家的台灣，也該跟別人比一比；在2020年訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊 (Miloš Vystrčil），去年訪台的美國聯邦眾議院前議長裴洛西 (Nancy Pelosi) ，都可以作為標準。

韋德齊花了六天訪問台灣，創下首位非邦交國的外國國會議長在立法院演講的紀錄；裴洛西在台灣停留不到20小時，進總統府、造訪立院、參觀景美人權園區，還在台北賓館和台積電創辦人張忠謀等科技界大老吃了一頓午餐，請問，裴洛西有忙著「宣慰在台美僑」？

游錫堃受邀參加祈禱早餐會屬於宗教事務活動沒有錯，但台灣國會議長出訪，難道只是為了祈禱、見僑胞？華府匯聚全球各國代表，富含的政治人脈不只美國自身，立法院長跟外國人士「能比拚」才是民之所欲。

台灣外交處境艱難，有些會面事前不便曝光可以理解；但游錫堃此行，最終看來也沒有什麼敏感亮眼的安排。游錫堃捨棄國會外交一張好牌，心心念念「民間故友」，能數得出來的行政部門官員，一位AIT主席莫健，另一位官員連名字都說不出來。

若國會外交在台灣就可以做，若因行程很緊湊哪裡都去不了，若立院非他主持不可，游院長該捫心自問，何必老遠跑這一趟？