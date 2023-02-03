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全國祈禱早餐會 拜登籲各黨團結 展現美國精神

記者張聲肇／綜合報導

拜登總統2日在全國祈禱早餐會上，呼籲各黨各派領袖揚棄敵對心態，重返展現國力的美國精神。

他對坐滿國會訪客中心的450名國會議員和官員為主的來賓說，「在我們的政治與生活當中，我們太常把彼此視為反對者，而不是競爭者。我們視彼此為敵人，不是鄰人。雖然時景變得很艱難，如果我們更深入一點看，我們就看得到長期以來定義美國的力量、決心。」

美聯社報導，艾森豪總統開始，歷任美國總統都出席過去由基督教團體「國際基金會」(International Foundation)主辦的祈禱早餐會，人數通常都達數千，時常受到訾議，今年起改由前國會議員領導的「全國祈禱早餐會基金會」(National Prayer Breakfast Foundation)主辦，「國際基金會」在附近飯店裡另外邀請了1300人，參加它自己的早餐會，與會者可從電視螢幕看到拜登講話的現場轉播。拜登在演講中也歡迎這1300人。

既然祈禱餐會的目的是團結各黨各派的人，主辦單位安排拜登和共和黨藉國會眾院議長麥卡錫比鄰而坐。兩黨為提高債限的「政治鬥爭」才剛展開，因此拜登趁機告訴大家，1日的兩黨協商會議進行順利，他和麥卡錫會彼此互相尊敬。

共和黨亞利桑納州州長敗選卻不認輸的卡麗‧雷克(Kari Lake)也在場，拜登曾經譴責否認選舉結果的人，稱是美國民主的一大威脅，但在祈禱會上，他改引述聖經說，「愛鄰如己」很重要。

他說，「我想，最難的就是這點，至少在這裡(華府)，這點最難做到。過去並沒有那麼難做到，我在這行很久了，可是(要愛鄰如己)好像越來越難。」

拜登 麥卡錫 共和黨

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