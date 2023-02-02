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飯店、航空業超收額外費用 拜登促立法禁止

記者顏伶如／綜合報導
為保障消費者權益，拜登總統1日呼籲國會立法限制航空公司、飯店額外收費。圖為新任白宮幕僚長齊安茲(中)1日在白宮交接，由拜登總統親自主持，右為卸任的柯連恩。(美聯社)
為保障消費者權益，拜登總統1日呼籲國會立法限制航空公司、飯店額外收費。圖為新任白宮幕僚長齊安茲(中)1日在白宮交接，由拜登總統親自主持，右為卸任的柯連恩。(美聯社)

為保障消費者權益，拜登總統1日呼籲國會立法限制航空公司、飯店額外收費；拜登在白宮競爭委員會(White House Competition Committee)開會前說：「這些不公平的收費，加起來頗為可觀。」

為配合白宮打擊不同產業濫收額外費用狀況，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)1日也提議，對信用卡遲付款罰款(late fees)訂定八元上限。原本信用卡遲付款罰金高達41元，積欠款項利息另計。

拜登說，國會應該採取行動，遏止額外收費的亂象。他說，消費者與家人一起搭機時，如果想坐在一起，航空公司要加收指定座位費用，許多飯店如今則對消費者收取所謂的度假費(resort fees)，演唱會及運動賽事門票也常出現不必要的服務費，更換或取消網路、有線電視或手機服務也都面臨收費。

他指出：「有些航空公司對於挑選機位要額外收費，就連家長想跟孩子坐在一起也包括在內。」他表示，這種額外收費的作法是不對的。

航空業團體「美國航空協會」(Airlines for America)發言人柯里爾(Marli Collier)指出，協會成員對於全家人搭機想坐在一起並沒有額外收費，但某些廉價航空公司則會收取額外費用。

拜登說，飯店收取的度假費有時每晚要50元；「美國飯店業協會」(American Hotel & Lodging Association)發言人凱斯豪爾(Curt Cashour)則說，94%飯店不收度假費，收取度假費的飯店則是因為提供獨特且具體的服務，例如食物與飲料消費額度、特殊活動、使用游泳池或海灘、交通服務及SPA服務。

拜登任命的消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)對媒體表示：「我們擔心的是，信用卡公司其實希望消費者遲繳一、兩天，好讓他們可以賺取罰金。」

消費者金融保護局指出，41元的收費是信用卡公司收取遲繳款項成本開銷的五倍。

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