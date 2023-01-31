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尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

遭警施暴死者雙親 南加奪槍英雄 獲邀出席國情咨文演說

編譯徐薏茹／綜合30日電

國家廣播公司(NBC)報導，田納西州警察施暴案受害死者尼科爾斯(Tyre Nichols)的雙親，以及加州蒙特利公園市(Monterey Park)大規模槍擊案的「奪槍英雄」蔡班達(Brandon Tsay)，均已受邀出席拜登總統下月7日的國情咨文(State of the Union)演說。

本月田州曼菲斯市(Memphis)非裔男子尼科爾斯遭五名警察殘忍毆打致死，以及蒙特利公園市「舞星」(Star Dance)舞蹈社11死9傷的槍案，再度引發有關警察暴力及槍枝管制措施的聲浪。

國會非裔黨團(Congressional Black Caucus)主席、民主黨聯邦眾議員霍斯福德(Steven Horsford)29日在MSNBC透露，尼科爾斯的父母已經接受他的邀請，將出席國情咨文演說。

加州阿罕布拉市(Alhambra) 26歲的「來來舞廳」(Lai Lai Ballroom & Studio)負責人蔡班達在槍擊案英勇奪槍的舉動廣受讚揚，29日在阿罕布拉市蔡班達的表彰儀式上，聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)宣布邀請他出席國情咨文演說，趙美心表示不到一個小時，拜登也親自來訊邀請蔡班達，她開玩笑對蔡班達說：「我不敢相信你為了總統拒絕我的邀請。」

此前兩起慘劇發生後，拜登曾分別與尼科爾斯雙親及蔡班達通話。

27日與尼科爾斯母親及繼父的通話中，拜登表達哀悼之意，並讚賞尼科爾斯家人的勇氣與力量，對於尼科爾斯被施暴的影片，他感到「憤怒及深深悲痛」。

影片公開不久後，拜登在聲明中表示影像「驚悚」，「這又是另一個痛苦的提醒，提醒我們非裔與棕色族裔每日所經歷創傷、痛苦及疲憊的深刻恐懼。」

上周，拜登致電蔡班達感謝他勇敢的表現，近來在談到加州大規模槍擊案時，拜登表示：「比起逃跑，蔡班達想的是他會死，但接著他想起裡面的人，在那一刻他跟隨本能，跟隨他的勇氣。」

拜登 蒙特利公園市 警察

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