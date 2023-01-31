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綠卡、工作許可證換新裝 增加多項安全功能

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部公布永久居留證（綠卡）及工作許可證的新設計樣式，增加安全功能，將開始核發。（國安部網站）
國土安全部公布永久居留證（綠卡）及工作許可證的新設計樣式，增加安全功能，將開始核發。（國安部網站）

國土安全部30日公布新版工作許可證(Employment Authorization Documents，EADs)及俗稱綠卡的永久居留證(Permanent Resident Cards)的新設計，新版證件增加多項安全功能。美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)當天即開始核發新卡，舊卡在截止期限屆滿前仍然有效，但國安部鼓勵民眾主動申請換發新卡。

鼓勵民眾主動換卡

新版綠卡與工作證的造型設計細節都有改善，全息影像(holographic images)與光學變色油墨(optically variable ink)技術升級，數據填寫欄位顯示位置與現行版本也有不同，觸覺列印(tactile printing)與造型設計更加貼切結合。具備高度防偽效果全息影像在卡片正反面都會出現。卡片背面照片欄的部份視窗，則有多層顯示功能。

移民局局長賈杜(Ur Jaddou)發表聲明說，證件重新設計展現移民局採取積極措施，致力於對抗證件遭偽變造或破壞等安全威脅；聲明中說，證件安全設計經常更新、充分了解不法分子的最新手段、團隊工作人員追求創新與精巧設計，才能確保移民局核發證件能夠維持安全無虞。

永久居留證與工作許可證是符合資格移民在美國能夠合法就業的重要證件；綠卡持有人在美國擁有永久居留權，絕大多數有資格申請入籍。工作許可證核發對象為沒有臨時工作簽證的外籍人士，例如最近從高等教育機構畢業的學生、綠卡申請人、庇護申請者以及難民。

國安部統計指出，目前全美約有1300萬人擁有永久居留權，人數從2021年至2022年出現1.7%下降，因為越來越多綠卡持有人選擇入籍成為美國公民。

舊版用完才發新卡

移民局計畫把現有的舊卡用完，然後才開始啟用新版，因此30日領到綠卡或工作證的民眾，還有可能是舊版。雖然目前持有的綠卡與工作證仍然有效，移民局鼓勵移民如果持有舊版卡片的民眾申請換發更新，避免舊卡遺失或遭竊時遭到偽變造。

根據移民局紀錄，現行卡片是在2017年5月推出，未來預計每年3年到5年就推出重新設計，做為詐騙防止計畫的一部分。

移民局 綠卡 美國公民

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