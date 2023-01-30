川普挑戰2024 黨提名雖困難重重 最終仍能出線？

川普爭取2024共和黨總統提名，分析認為前途充滿阻礙，但最後可能如願。圖為川普去年11月宣布第三度進軍白宮。(Getty Images)

過去幾個月對前總統川普 而言實屬難熬，前方道路看似顛簸；華盛頓郵報分析，川普可能是共和黨 2024年的大選提名 人，但新罕布夏州與南卡羅來納州的初選提名困難重重。

川普去年11月宣布參選以來，缺乏相應競選活動、宣傳訊息，也缺乏官員及黨內高層支持。

川普在去年期中選舉力挺實力較弱的候選人而遭受批評，讓共和黨參選人失去參院、州長職位等關鍵職務的控制權。

另有部分共和黨領袖長期視川普為失敗者，與以往不同的是，前眾院議長萊恩(Paul D. Ryan)現在先後道出心聲。

2016年的提名選戰情況已與現在大不相同，如今競選活動步調緩慢。八年前的此刻，共和黨競選活動已開跑；當年許多候選人出席愛阿華州的諸多活動，爭取各方背書、金主支持和媒體關注，但今年只有川普宣布參選。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)連任州長成功後，吸引大量金主和共和黨高層的興趣，但他尚未正式宣布爭取總統提名，其他有意角逐提名的共和黨人則還在觀望。

2016年的提名選戰看似對所有共和黨人開放，但2024年的競選活動似乎以川普及德桑提斯為主。

不過，川普如今實力大減，德桑提斯尚未經過全國歷練，這讓其他參選人有機會嘗試。

「贏者全拿」對川普有利

更大的問題是，川普仍是主宰分裂領域的挑戰者，就算初選的大多數選民支持其他人，根據「贏者全拿」的規則，川普仍可望在初選出線。

反對川普的共和黨策士坦言，巨大且分裂的選民領域是川普此次參選最大的優勢，他們還在設法聯合其他參選人。

部分民調顯示，在競選活動尚未開跑的前提下，德桑提斯的支持率略贏川普。

在初選州方面，華郵上周報導，川普在南卡州難以贏得民選官員的青睞，2016年他在南卡州初選僅贏得33%的支持。

聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)依舊支持川普，他曾在2021年國會暴亂後與川普畫清界線，但馬上又回歸川普陣營。此外，南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)也支持川普。