討論債限 新眾院議長麥卡錫周三赴白宮會晤拜登

眾院議長麥卡錫將於下月1日前往白宮會晤拜登總統(圖)，預料將商談債限等系列問題。(美聯社)

眾院議長麥卡錫( 圖)將於下月1日前往白宮會晤拜登總統，預料將商談債限等系列問題。(美聯社)

共和黨籍聯邦眾議員要求刪減政府預算，做為調高國債上限的交換條件，國會與白宮 意見對峙。眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)2月1日將赴白宮與拜登 總統磋商。這場見面將是麥卡錫成為新任眾院議長後，第一次與拜登在白宮會商。

麥卡錫29日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時，透露周三將與拜登會談。麥卡錫說，國會議員應降低政府支出、減輕國家未來債務負擔，而非只調高現行的31.4兆舉債上限。

白宮29日證實，拜登與麥卡錫2月1日會面時將討論「多項議題」，其中包括舉債上限。白宮表示，拜登期待加強與麥卡錫的工作關係，會面時將詢問麥卡錫對於政府支出的計畫。白宮指出，共和黨重掌眾院之後，今年通過第一項法案便是大砍國稅局(IRS)預算，如此動作終將導致政府赤字增加。

拜登：調高債限不能有條件

華爾街日報報導，拜登與白宮高層幕僚均強調，沒有意願談判國債上限問題，因為國債上限理應調高，不必附加其他條件，例如減少政府支出。

對於主持人詢問是否願意做出任何保證，麥卡錫說：「我們不會違約的。」但他也說，不會違約的前提是拜登與民主黨必須同意交涉。

他表示：「我希望找到既合理又負責任的一套解決辦法，讓我們可以調高國債上限，但也可以管理陷入失控的支出。」

麥卡錫不相信政府沒浪費

麥卡錫說，國會應該檢視聯邦政府每個部門的支出，包括國防部。但他表示，國會議員不應刪減社安金或俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)。他指出：「我想要查看我們花費的每一塊錢，不管錢是花在何處。」

他表示：「難道說，國防部裡真的都沒有浪費嗎？」

麥卡錫在節目中說，拜登拒絕談判根本就是在「玩弄市場」。他說：「難道總統真的相信政府都沒有浪費嗎？」

麥卡錫與共和黨籍眾議員尚未公布希望降低哪些政府支出的詳細計畫。

白宮在29日聲明中說，拜登見面時將詢問麥卡錫是否打算履行避免國債違約的憲法義務，「如同美國歷史上所有參眾兩院領袖都曾做過的一樣」。拜登也將強調，美國人民經濟安穩極為重要，不能以刪減攸關勞工家庭的政府預算做為綁架。