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他的刺青她的名字 尼科爾斯母泣訴：聽兒痛叫 撕心裂肺

編譯潘勛／綜合27日電
尼科爾斯的母親威爾斯（中）看到兒子被毆的影片，不禁淚崩，她說警員打在兒子的每一拳，都像打在她的身上。（Getty Images）
尼科爾斯的母親威爾斯（中）看到兒子被毆的影片，不禁淚崩，她說警員打在兒子的每一拳，都像打在她的身上。（Getty Images）

1月7日遭曼菲斯市五名警員圍毆致死的非裔尼科爾斯(Tyre Nichols)生前熱愛拍攝大自然，樂於透過鏡頭分享美景，尤其是日落；他母親羅豪恩‧威爾斯(RowVaughn Wells)看過他被打死的影片後，泣訴警察打在兒身，自己感同身受，聽著兒子的喊叫聲，真是撕心裂肺。

美聯社26日報導，尼科爾斯是家中老么，與年齡最近的手足都差12歲；家人表示，尼科爾斯身後留下四歲的兒子，他向來辛勤工作改善家計；原本住在加州沙加緬度市，很擅長滑板，新冠疫情前來到曼菲斯，不料就被「卡」在當地。

威爾斯表示，尼科爾斯對住在曼菲斯也安之若素，畢竟與母親住在一起，兒子上臂刺青就是她的名字。

尼科爾斯的朋友安潔拉‧帕克斯頓(Angelina Paxton)由加州趕來曼菲斯參加他的喪禮彌撒，形容尼科爾斯是人見人愛的好人。

尼科爾斯成長於沙加緬度，常到市郊的滑板公園，在那兒他遇見一位年輕佈道人，以及他的妻子；兩人認為尼科爾斯精力十足，活潑愛說笑。

但尼科爾斯也熱衷於生活，在教會裡與眾人討論怎樣當個好父親，向眾人請教意見。

尼科爾斯家人表示，1月7日他去拍攝日落，警方說他違反交通法規，叫他路邊停車，雙方發生爭吵，由警察配戴的攝影鏡頭錄像得知，他被五名警員活活打死。

曼菲斯市警局1月8日聲明，警方7日想阻擋一名危險駕駛的男子，兩次爭吵對峙後，男子被送醫，傷勢沉重；警方先說，警員們逼近男子車輛後，嫌犯拔腿就跑，警員在後追逐；第二次對峙發生在警方控制住男子時，嫌犯訴苦說難以呼吸，於是送醫。因為發生這種狀況，警方接洽謝爾比郡(Shelby County)檢察官辦公室，檢察官再要求田納西州調查局偵辦是否有動武過當。

田納西州調查局10日表示，與曼菲斯警方口角的男子「傷重不治」，並證明男子是29歲的尼科爾斯；1月14日，尼科爾斯的親友、支持者前往曼菲斯某派出所抗議，呼籲警方公布逮捕他時隨身鏡頭所拍內容；之後司法部宣布18日進行調查，了解是否侵犯民權。

但從公布的視頻中，警方原先的供述完全避掉了施暴的情節。1月27日在警方公布隨身視頻前幾小時，警察局長表示，五名警員以危險駕駛為由擋下尼科爾斯，此一指控她找不到實質佐證。

尼科爾斯的母親威爾斯看到兒子被毆的影片，不禁淚崩，她說警員打在兒子的每一拳，都像...
尼科爾斯的母親威爾斯看到兒子被毆的影片，不禁淚崩，她說警員打在兒子的每一拳，都像打在她的身上。（美聯社）

警察 加州 田納西州

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