拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍

拜登 總統26日為加州兩起大規模槍擊 案共計18名死者表示哀悼。他說,槍枝暴力讓當地社區留下永遠的傷痛與疤痕,「我們要跟他們在一起」;拜登也說已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay)通過電話,表彰他的英勇義舉。

拜登在白宮舉行的農曆春節活動上說:「我們為蒙特利公園市 (Monterey Park)與半月灣市(Half Moon Bay)民眾禱告,美國又發生了另一波槍枝暴力事件。」

白宮這場農曆春節活動是在加州連續發生槍擊案之前就排訂的,他在活動中帶領全場人士為受害者默哀。拜登已下令聯邦機構國旗降半旗,哀悼罹難者。

蒙特利公園市舞蹈教室發生槍擊案後,槍手闖入另一家舞廳,但舞廳26歲負責人蔡班達奮勇奪槍,即時阻止悲劇進一步擴大。

A 26-year-old hero by the name of Brandon Tsay is responsible for disarming a gunman in Monterey Park, California – an act of incredible courage in the face of danger.



I called him to offer him my – and America's – profound thanks and respect. pic.twitter.com/czWBDp3OUT