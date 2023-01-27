我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視力檢查「紅色熱氣球」 原來是在亞利桑納拍的

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(左圖)26日表示，已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay，右圖)通過電話，表彰他的英勇義舉。(取材自推特、受訪者提供)
拜登總統(左圖)26日表示，已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay，右圖)通過電話，表彰他的英勇義舉。(取材自推特、受訪者提供)

拜登總統26日為加州兩起大規模槍擊案共計18名死者表示哀悼。他說，槍枝暴力讓當地社區留下永遠的傷痛與疤痕，「我們要跟他們在一起」；拜登也說已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay)通過電話，表彰他的英勇義舉。

拜登在白宮舉行的農曆春節活動上說：「我們為蒙特利公園市(Monterey Park)與半月灣市(Half Moon Bay)民眾禱告，美國又發生了另一波槍枝暴力事件。」

白宮這場農曆春節活動是在加州連續發生槍擊案之前就排訂的，他在活動中帶領全場人士為受害者默哀。拜登已下令聯邦機構國旗降半旗，哀悼罹難者。

蒙特利公園市舞蹈教室發生槍擊案後，槍手闖入另一家舞廳，但舞廳26歲負責人蔡班達奮勇奪槍，即時阻止悲劇進一步擴大。

拜登在26日談話中稱讚蔡班達英勇過人，並說蔡班達是「真正的英雄」。此前加州州長紐森曾赴蔡家慰勉蔡班達。

拜登說，已經跟蔡班達視訊通話，蔡班達回憶當時狀況時表示，以為自己將要沒命，但馬上想到舞廳裡的人。拜登說，倘若蔡班達當時選擇逃跑，後果不堪設想。

根據白宮26日在推特分享短片，拜登在視訊通話中對蔡班達說：「謝謝你在面對危險的時候挺身而出。」拜登說：「你可能不知道，你的義舉影響了非常多人，這些人可能都不認識你。」

拜登說：「有時候，我們低估了奮不顧身的英勇義舉。有人拿著一把半自動手槍對著你，而你的心中卻想著其他人。這真的非常偉大，非常偉大。」

拜登在談話中說，槍擊案讓蒙特利公園市與半月灣市社區從此受到嚴重打擊，「因為他們目睹事件經過，他們的人生將永遠留下失落」。他說：「做為一個國家，我們要跟他們在一起。我們必須跟他們在一起，我們責無旁貸。」

拜登 蒙特利公園市 槍擊

上一則

蒙市舞社槍響前3分鐘影片曝光 眾人歡樂跳舞 瞬成煉獄

下一則

高齡華人為何連續犯下重大槍案？「怒與孤」在作祟

延伸閱讀

彭博：日、荷將加入美國管制對中出口DUV晶片生產設備

彭博：日、荷將加入美國管制對中出口DUV晶片生產設備
拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍

拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍
白宮舞獅慶祝農曆新年 拜登和吉兒大紅出席

白宮舞獅慶祝農曆新年 拜登和吉兒大紅出席
罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄