拜登悼加州槍擊案受害者 表彰蔡班達英勇奪槍

拜登總統(左圖)26日表示，已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay，右圖)通過電話，表彰他的英勇義舉。(取材自推特、受訪者提供)

拜登 總統26日為加州兩起大規模槍擊 案共計18名死者表示哀悼。他說，槍枝暴力讓當地社區留下永遠的傷痛與疤痕，「我們要跟他們在一起」；拜登也說已親自和空手奪下槍手凶槍的來來舞社負責人蔡班達(Brandon Tsay)通過電話，表彰他的英勇義舉。

拜登在白宮舉行的農曆春節活動上說：「我們為蒙特利公園市 (Monterey Park)與半月灣市(Half Moon Bay)民眾禱告，美國又發生了另一波槍枝暴力事件。」

白宮這場農曆春節活動是在加州連續發生槍擊案之前就排訂的，他在活動中帶領全場人士為受害者默哀。拜登已下令聯邦機構國旗降半旗，哀悼罹難者。

蒙特利公園市舞蹈教室發生槍擊案後，槍手闖入另一家舞廳，但舞廳26歲負責人蔡班達奮勇奪槍，即時阻止悲劇進一步擴大。

A 26-year-old hero by the name of Brandon Tsay is responsible for disarming a gunman in Monterey Park, California – an act of incredible courage in the face of danger.



I called him to offer him my – and America's – profound thanks and respect. pic.twitter.com/czWBDp3OUT — President Biden (@POTUS) January 26, 2023

拜登在26日談話中稱讚蔡班達英勇過人，並說蔡班達是「真正的英雄」。此前加州州長紐森曾赴蔡家慰勉蔡班達。

拜登說，已經跟蔡班達視訊通話，蔡班達回憶當時狀況時表示，以為自己將要沒命，但馬上想到舞廳裡的人。拜登說，倘若蔡班達當時選擇逃跑，後果不堪設想。

根據白宮26日在推特分享短片，拜登在視訊通話中對蔡班達說：「謝謝你在面對危險的時候挺身而出。」拜登說：「你可能不知道，你的義舉影響了非常多人，這些人可能都不認識你。」

拜登說：「有時候，我們低估了奮不顧身的英勇義舉。有人拿著一把半自動手槍對著你，而你的心中卻想著其他人。這真的非常偉大，非常偉大。」

拜登在談話中說，槍擊案讓蒙特利公園市與半月灣市社區從此受到嚴重打擊，「因為他們目睹事件經過，他們的人生將永遠留下失落」。他說：「做為一個國家，我們要跟他們在一起。我們必須跟他們在一起，我們責無旁貸。」