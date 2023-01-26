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他離開蒙市舞社7分鐘後 原座位就遭兇手開槍

本報訊
加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾舉辦燭光晚會紀念逝者。(Getty Images)
加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾舉辦燭光晚會紀念逝者。(Getty Images)

21日加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案發生當晚，北美洛杉磯作協前會長周愚也受邀參加「舞星」舉辦的「中國新年跨年晚舞會」，在舞社跳舞，只是因為提早於10時15分離開，才幸運地逃過一劫。七分鐘以後就發生了槍擊案，而頭一名中槍身亡的受害者就坐在周愚之前的位置上。周愚投書「世界日報」，細說槍擊案發生的前前後後，以下為周愚投書的節選，全文請見2月5日「世界周刊」：

早在一個多月前，洛杉磯華人社區的兩家舞廳之一的舞星舞蹈藝術學院，就發出了農曆除夕跨年舞會的邀請函。當晚到舞星，我首先見到的便是馬姓經理，他親切地上前招呼我，並把自己的位子讓給我坐。

馬姓經理回座位 中槍不治

當晚因答應了妻女要早點回家，我在10點15分就離開了。未料沒過多久，就在網路上看到這件讓人震驚的新聞。後來根據警方公布槍擊發生的時間，是10點22分，正是我離開後的七分鐘。

加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾獻花紀...
加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾獻花紀念逝者。(Getty Images)

我到時馬經理把他的座位讓給我坐，我離開時他又坐回了那個座位，結果第一個中槍的就是他。他的女兒正在廣州，得知了槍擊的消息，急忙問美國的友人有沒有他父親的消息，起初大家也都不知道，稍後聽說他已遇害，一會兒又聽說他已被急救過來，但最後從舞星的老闆處得知，至凌晨3時，他不治往生。

受難者中還有幾位是我熟悉的人，其中一位男士是菲律賓人，是一位長期的舞友，也是一位忠實的舞者，當晚我到時他也熱情地與我擊掌打招呼，他就坐在我的鄰桌，我離開時還把我手中可以抽獎的票留下給他們桌上的人，而兇手就是對著那桌開槍的，死傷者我想也以那桌的人最多。

退警為女伴擋槍 險些喪命

得知槍擊案時，我下意識地首先想到的就是馬經理和他兩人，總覺得似有不祥之兆，沒想到真的就是兩人雙雙遇害。當晚的死者中，那位菲律賓舞友也是死者中唯一的非華人。

加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾舉辦燭...
加州蒙特利公園市舞社「舞星」血案過去數日，兇嫌作案動機仍不明。圖為當地民眾舉辦燭光晚會紀念逝者。(Getty Images)

當晚還發生了一件感人的事件，一位來自台灣的女性舞友，她的舞伴是一位白人，退休警官，當晚以肉身為女友擋子彈，結果自己背部和腳後跟各中一槍，女伴則平安。他背部的子彈一時還無法取出，幸好據醫生說無生命的危

險。與兇手相比，人性的善與惡，真是天淵之別啊！

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