美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛

德國宣布援烏14輛德製豹2型主力戰車。(美聯社)

美歐各國戰車援烏的僵局暫時告一段落，德國 宣布援烏14輛德製豹2型主力戰車（Leopard 2），拜登 總統25日表示，軍援烏克蘭 31輛M1艾布蘭戰車。

美聯社報導，這俄烏戰爭以來，美歐盟友首度聯合供應烏克蘭重型武器，助其打破戰爭僵持狀態。

拜登25日宣布，軍援烏克蘭31輛M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，並訓練烏軍操作；德國宣布援烏14輛德製豹2主力戰車（Leopard 2），同時許可其他手上擁有豹2的歐洲國家，將這款戰車提供給烏克蘭使用。

拜登表示，歐洲盟友同意提供足以滿足兩個戰車營所需的戰車，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）補充，這批軍援戰車總數超過60輛；路透報導，預計首批戰車可在3到4個月內抵烏。

這場軍援僵局源自美國以操作與養護不易為由，拒絕提供艾布蘭戰車，美國認為，豹2的效益比艾布蘭更高；德國則主張，美國不提供戰車，德國也不願意，此外，德國政府憂心，讓豹2投入烏克蘭戰場，將升高對俄羅斯的緊張情勢。

蕭茲對德國國會議員表示，德國與盟友和夥伴密集協商後，做出這項軍援決定。

拜登25日上午和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）通話，討論決策，不久後出面宣布軍援計畫，他否認受到德國壓力才決定提供。

「他們（指烏克蘭）需要抵禦及嚇阻俄羅斯侵略的持久能力。」拜登說。

拜登說，隨著春天到來，烏克蘭軍隊正加緊防禦他們掌握的領土，並加緊準備抵禦攻擊；美國資深官員表示，要花數月時間才能將艾布蘭戰車送抵烏克蘭，這將作為烏克蘭的長期防衛能力。

芬蘭和挪威跟進，宣布會提供烏克蘭豹2；西班牙、荷蘭和挪威正在考慮中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他在與蕭茲通話後，得到德國主力戰車以及德國開綠燈，這都是非常重要且及時的決定，感謝德國。

俄羅斯表示，此一危險決定將衝突提升到新的對抗狀態。

美國與德國在宣布軍援後強調，這不是參戰，對俄羅斯來說，也不是進犯威脅。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點