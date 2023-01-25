槍案接二連三 加州奧克蘭1死7傷 愛阿華2死1重傷

加州奧克蘭市一處加油站23日傍晚傳出多起槍響，造成至少一人死亡、七人受傷。圖為警方封鎖加油站現場調查。(美聯社)

加州奧克蘭 市23日傍晚傳出槍響，造成至少一人死亡、七人受傷；愛阿華州一所輔導教育機構同日也發生槍擊 案，18歲青少年逞兇殺害另兩名青少年，而該機構創辦人重傷，警方判定可能涉及幫派糾紛。

奧克蘭警方表示，當地麥克阿瑟大道5900街區23日傍晚6時發生槍擊案；員警接獲槍擊偵測技術ShotSpotter通報趕往現場，但未發現彈殼和受害者。不久後，奧克蘭警方得知八名槍傷患者送往附近醫院，一人搶救不治，另七人傷勢穩定。

尚不清楚這起槍案的起因，警方已介入調查並呼籲民眾提供線索。

奧克蘭這宗槍擊案是21日以來第三宗大規模槍擊案，這三起悲劇已造成19人死亡。

另外，愛阿華州第摩因市(Des Moines)的輔導邊緣青年的援助機構「從這裡開始」(Starts Right Here)23日發生槍擊案，造成兩死一重傷。

愛阿華州第摩因市一處輔導邊緣青年的援助機構23日發生槍案，造成兩死一重傷。圖為重傷的機構負責人、社運人士荷姆斯。(美聯社)

警方表示，這起有計畫的攻擊造成兩名學生重傷不治，創辦該非營利機構的荷姆斯(William Holmes)重傷。

荷姆斯自詡為社運人士和饒舌歌手，13歲加入芝加哥幫派，之後移居愛州20餘年，致力協助有需要的青少年。

18歲的沃爾斯(Preston Walls)犯案後落網，他被控兩項一級謀殺罪、一項意圖謀殺罪和一項參與幫派罪，24日短暫過堂，訂2月3日再審。

愛阿華州第摩因市一處輔導邊緣青年的援助機構23日發生槍案，造成兩死一重傷。圖為落網的作案槍手18歲沃爾斯。(美聯社)

前聯邦眾議員吉佛茲(Gabby Giffords)躲過槍擊案後成立「吉福茲預防槍枝暴力法律中心」，該中心指加州的槍枝安全法律是全美最嚴格之一，包括攻擊武器禁令、嚴密的背景檢查和高風險保護令。

奧克蘭槍擊案前約三個半小時，北加州半月灣市(Half Moon Bay)才發生槍擊案，67歲兇嫌趙春利在兩座農場開槍，造成華人農工七死三重傷。

加州州長紐森23日晚推文寫道，「造訪醫院關切大規模槍擊案傷者時，幕僚又通報另一宗槍擊案，這次在半月灣，悲劇接連發生。」

72歲的華裔兇手陳友艮21日在南加州洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)舞蹈社「舞星」逞凶，造成11人死亡。