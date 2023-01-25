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半月灣槍案初判屬職場暴力 兇嫌曾想割喉、悶死同事

記者顏伶如／綜合報導
加州半月灣市的華人七屍命案現場，是種植磨菇的農場。警方目前將命案歸為職場暴力。圖為聯邦探員在現場討論案情。(Getty Images)
加州半月灣市的華人七屍命案現場，是種植磨菇的農場。警方目前將命案歸為職場暴力。圖為聯邦探員在現場討論案情。(Getty Images)

加州聖馬刁郡(San Mateo County)半月灣市(Half Moon Bay)農業社區23日發生連續槍擊案造成七人死亡，根據警方初步調查，所有證據均指向由「職場暴力」(workplace violence)引發；聖馬刁郡警長柯柏斯(Christina Corpus)在24日記者會上說，受害者與兇嫌之間可以查出的唯一關聯就是曾為同事。

半月灣市副市長希梅內斯(Joaquin Jimenez)表示，66歲華裔兇嫌趙春利(Zhao Chunli，音譯)以前曾跟在槍擊案中喪生的受害農場員工同住。

警方表示，趙春利在92號州道(State Route 92)附近的山菇農場(Mountain Mushroom Farm)拖車裡至少住了三年，是山菇農場雇用的員工。

身為非營利農場員工關懷組織ALAS成員的希梅內斯說，警方公布槍手照片時，馬上就認出了趙春利。希梅內斯指出：「他曾經領取食物，接受我們某些計畫的協助，交談過程中他總是展現正面態度。」希梅內斯說，移工隨著作物收成與工作機會，在全美各地遊走，但不少移工後來落腳半月灣地區。

趙春利目前押於聖馬刁郡的馬奎爾懲戒所(Maguire Correctional Facility)，可能面臨預謀殺人(premeditated murder)、一級謀殺未遂(first-degree attempted murder)罪名起訴；由於趙春利在暴力重罪犯行當中開槍，將被法院從重量刑。

聖馬刁區域檢察官韋格史塔夫(Steve Wagstaffe)說，目前尚未確定要以哪些罪名起訴趙春利，但估計25日就會起訴。他說：「像這樣案件，我們郡裡不曾見過，有這麼多人在同一個地點、同一個時間遇害。」

柯柏斯說，趙春利鎖定七男一女開槍；她說，某些受害者來自移工社區，造成警方在身分指認、家屬通知等程序方面的挑戰。

聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室發言人艾倫(Eamonn Allen)說：「我們目前掌握的所有證據均指向職場暴力案件。」半月灣連續槍擊七名死者為五男二女，仍在住院治療中的重傷患者為男性，接受緊急手術之後，24日狀況穩定。警方表示，受害者有亞裔也有西語裔，某些為移工。

兇嫌合法持有槍枝

趙春利23日下午4時40分被捕，警方在他的車上找到一把半自動手槍。警方表示，這把手槍是趙春立合法購得，合法持有。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據法院紀錄，趙春利2013年從持刀揚言對一名同事割喉，在另一起事件中則企圖以枕頭悶死一名男子。

法院紀錄顯示，受害者王敬玖(Jingjiu Wang，音譯)是跟趙春利在餐廳服務的同事，向法院針對趙春利申請臨時禁止令(temporary restraining order)獲准，如今禁止令已經失效。美聯社報導，記者無法與王敬玖取得聯繫。

警方公布趙春利第一個開槍的地點為山菇農場(Mountain Mushroom Farm)，但農場去年已頂讓給加州大地花園(California Terra Garden)。加州大地花園發言人奧特斯(David Oates)說，不清楚先前趙春利在農場工作多久。奧特斯也說，農場經營權轉讓之後，包括他在內僅有35名員工留任。

康柯德農場(Concord Farms)是趙春利開槍的第二個地點，負責人董亞倫(Aaron Tung，音譯)說，必須等待進一步消息才能對媒體發表評論。

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