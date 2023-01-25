蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民

加州接連發生大規模槍擊案，24日民眾到蒙特利公園市政府前向罹難者致哀。（美聯社）

據洛杉磯 法醫辦公室，在洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park )「舞星」舞社遇難的11名死者，年齡從57歲到 76歲不等，從姓名看大部分是華裔。調查人員仍在調查槍擊 案的動機，這是洛郡史上最嚴重的槍擊事件。

六名女性死者是：70歲的Diana Tom、67歲的Muoi Dai Ung、65歲的美仁 (My Nhan/Mymy Nhan)、63歲的李麗蘭(Lilan Li，以上兩位均是音譯)、62歲的Hongying Jian，和57歲的Xiujuan Yu。五名男性死者是：76歲的姚佳林（Chia Ling Yau，音譯），72歲的「舞星」經理馬名偉（Ming Wei Ma），72歲亦稱為Andy高的高裕倫（YuLun Kao，音譯），68歲的Valentino Marcos Alvero，和64歲的余文濤（WenTau Yu，音譯）。

駐洛杉磯台北經文處表示，高裕倫、余文濤和姚佳林等三人（以上中文名均為音譯）來自台灣。經文處目前正在確認他們正確的中文名字。

中國駐洛杉磯總領館則說，至少有一名中國公民在槍擊案中遇害。

警方表示，他們正在調查槍擊案嫌疑人是否認識其中的任何一名受害者。

另據報導，23日發生在半月灣農場的大規模槍案，警方仍在確認受害者身分，但透露其中包括六男一女，有亞裔也有西語裔。一名男性傷者目前仍在手術中，情況穩定。

農場槍案 也有中國公民遇害

中國駐舊金山 總領館官員24日證實，在半月灣農場的大規模槍案的受害人中，有中國公民。中領館表示，「中國駐舊金山總領館對此次嚴重槍擊事件深感震驚和痛惜。」

中國駐舊金山總領館說，「我們正與當地警方進一步對接，並已與部分遇難者家屬取得聯繫，將盡力提供領事協助」。