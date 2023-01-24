蒙市屠殺槍手生前愛跳舞 鄰居說他安靜 家中搜出槍械

已自殺的槍手陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛杉磯 縣蒙特利公園（Monterey Park）「舞星」（Star Dance）舞蹈社，21日晚發生駭人的槍擊案，越華裔兇嫌、72歲的陳友艮（Huu Can Tran，音譯），已疑似自殺死亡。而有更多的信息顯示，陳友艮是跳舞的愛好者，與前妻就是在「舞星」認識。

陳友艮的前妻在接受CNN採訪時說，她和陳大約20年前在蒙特利公園市 的舞星相識，並在自我介紹後免費幫她上課，他們在第一次見面後不久就結婚了。

陳友艮的前妻透露，當時一直在舞蹈社教授非正式課程的陳友艮，在一場舞會上看到她，兩人從而相戀。陳友艮從不對她施暴，但他很容易動氣，比如每當她舞步跳錯時，他就會生氣。陳的前妻說，在一起幾年後，陳友艮對她失去興趣，據報導，她的姐姐也證實這一點。根據洛杉磯法庭記錄，陳友艮於2005年底提出離婚，並於次年獲得批准。

媒體引用一位友人的說法，陳友艮過去經常去「舞星」，但他對很多人的態度都是充滿敵意（hostile）。

陳友艮生前住在河濱縣梅海特市（Hemet）一個比較高檔的移動房屋社區（Lakes at Hemet WestTran ），這個社區標榜為「55歲以上人士的活躍生活社區」。鄰居羅絲（Pat Roth）向內陸新聞（Inland News）說，Tran搬進那裡大概一年，他是個好人，「我的意思是，我會看到他騎著他的小摩托車進進出出，偶爾會開著他的麵包車。 他並會停下來撫摸你的狗和周圍的每個人」。

羅絲說，在這裡大家只認為他是一個安靜的傢伙。「和我交談過的人對他進行槍擊案感到震驚。他幾乎都是一個人住，而我猜他好像教過國標舞」。

據Conan Daily報導，陳友艮生前曾住過不同城市，包括加州阿拉米達縣弗里蒙特(Fremont)，還住過洛杉磯郡的阿罕布拉（Alhambra）、亞凱迪亞（Arcadia）、格蘭岱（Glendale）、蒙特利公園、羅斯密（Rosemead）和聖蓋博 （San Gabriel）。

他於2002至2004年曾經開過卡車公司，並身兼卡車司機。但2004年他解散了Tran’s Trucking Inc卡車公司。在一份公司文件中，他寫道，該公司從未收購過任何已知資產，也從未產生過任何已知債務或負債。

2013年，陳友艮賣掉了在聖蓋博市擁有的20多年的房子。2020年，他在河濱縣梅海特市的一個老年社區買了一套活動房。

對於兇手犯下大案，該社區居民頗感震驚。警方則表示，在兇手生前居住的移動屋，緝獲攻擊步槍和大量子彈。他住所所在的河濱縣梅海特市警方也稱，2023年1月初至案發前，陳友艮曾兩次到訪警局。

陳友艮生前所住的社區包圍著鐵絲網護欄，白人居民門特斯（Mentos）的移動屋靠近圍欄。他表示，雖然整個社區環境不錯，但移動屋在不同地點價格不同，兇手陳友艮的移動屋現在價格在5萬元至10萬元之間，而多年前購買更便宜些，可以停靠駕駛的廂型車。他說，聽到兇手來自這個社區，感覺很震驚。他還說，他居住這個社區20多年，一向安全安靜，白人居民較多，亞裔居民數量較少。

而據主流媒體稱，警方在案發後，很快搜查兇手陳友艮移動屋住處，起獲一把攻擊步槍，還有自製槍枝消音器，以及手機和電腦在內的大量電子設備，還有裝在收納箱內的大量子彈。