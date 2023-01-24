1傷者不治…蒙市屠殺死者增至11人 2台僑遇害

蒙市「舞星」(Star Dance) 舞蹈社21日晚發生大屠殺事件，案發後不少民眾前往獻花弔唁死者。（記者張庭瑜／攝影）

蒙市21日（除夕）夜晚的槍擊 大屠殺，目前已累計11人遇難，其中一人是在送醫救治無效後，23日宣告死亡。另有九人受傷，三人受輕傷已經出院。死者當中有兩名台僑，台北駐洛杉磯 辦事處已指派專人協助家屬善後，並著手安排死者家屬來美。

洛杉磯郡法醫辦公室23日（周一）公布四位遇難者的姓名，其中有三位女性，分別是65歲的美仁（My Nhan）、 63 歲的李麗蘭（Lilan Li），和58歲的華人女子于秀娟（Xiujuan Yu，以上均是音譯）。另一名死者是69歲的男性Valentino Alvero。

雖然法醫室至本報截稿只公布這四名死者的姓名，但從親友和目擊者的說法，另外兩名死者也已確認。他們是槍擊案發生地「舞星」的老師兼經理馬名偉（Ming Wei Ma），友人稱其60多歲，以及Andy高，其友人稱他約70多歲。

據法醫辦公室稍早公布的說法，其他六名死者因尚未完全通知其親屬，姓名暫未公布。但他們是兩名60多歲的女性，一名 60 多歲的男性，和三名70多歲的男性。

美仁（My Nhan）的家人當天發表聲明，他們稱她為 Mymy Nhan，聲明說：「她是舞蹈室的常客。她花了這麼多年利用周末去蒙特利公園市 的舞蹈社，這是她喜歡做的事。 但不公平的是，星期六（21日）是她最後一支舞，讓家人在展開農曆新年時卻是破碎的。 我們從未想過她的生命會如此突然地結束」。