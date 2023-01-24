轉頭赫見槍口…華男徒手奪槍喝令滾開 擋下第2場屠殺

來來舞社負責人布蘭登．蔡準備打烊時驚見陳友艮拿槍對著他，幸好他立即將槍奪下，及時避掉了第二場殺戮。(取自ABC電視新聞)

加州 洛杉磯郡蒙特利公園市(Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社21晚間發生死亡槍擊後大約20分鐘，槍手緊接著到相距僅約兩哩的「來來舞廳」(Lai Lai Ballroom & Studio)，當時在辦公室裡準備打烊的26歲舞廳負責人布蘭登‧蔡(Brandon Tsay，音譯)發現有人持槍闖入，奮不顧身與槍手搏鬥奪下槍枝，挽救了當時舞廳內民眾的性命，避過第二件可能隨之而來的慘案。

「必須把槍弄走，否則沒命」

布蘭登‧蔡23日接受美國廣播公司(ABC)晨間新聞訪問時說：「我轉過頭去，看到一名拿著槍的亞裔男子。我第一個想法是，我死定了。」他說，男子開始準備開槍並走過來，「我了解我必須把槍弄走，否則所有人都會沒命」。

奪槍過程中，布蘭登‧蔡遭槍手毆打臉部、後腦。布蘭登‧蔡說，終於奪下槍枝之後拿槍指著槍手，喝令：「滾開！我會開槍！走開！滾！」他說，槍手從大門走出，回到小貨車裡，「我馬上打電話報警，槍枝還拿在我手裡。」

已亡槍手陳友艮在舞星濫殺後原本要到來來舞社繼續行凶，幸好負責人布蘭登．蔡及時將槍奪下，躲過了第二場殺戮。（美聯社）

紐約時報 23日報導，21日晚間距離打烊只剩半小時之際，舞廳裡只剩三人，布蘭登‧蔡在大廳旁邊的辦公室裡，突然聽到有人從大門進入，然後又聽到金屬碰撞的聲響，轉過頭去查看時，赫然看一把半自動攻擊型手槍指著自己。

槍手眼神險惡 像在找人

布蘭登‧蔡說：「他看著我，看看四周，毫不掩飾他打算大開殺戒的意圖。他的眼神充滿險惡。」家族式經營的「來來舞廳」位於阿罕布拉 市(Alhambra)，布蘭登‧蔡是第三代負責人。

報導指出，當時布蘭登‧蔡並不知道這名與他四眼相對的持槍男子，才剛剛在「舞星」舞社開槍，已奪走11條性命，多人受傷。

布蘭登‧蔡對紐約時報說，從武器的構造與款式看來，可以推測槍手企圖製造盡可能嚴重的傷亡程度，「我看得出來這槍不是用來搶錢的」。他說：「從他的身體語言、臉部表情以及眼神看來，他是在找人。」

加州洛杉磯郡警長盧納(Robert Luna)22日在記者會上說，兩名社區成員在阿罕布拉市舞廳讓槍手解除武裝，「否則後果可能更加嚴重」。