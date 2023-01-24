南加蒙市槍案／幫助受害者 社區募款已超過25萬元

拜登總統下令全美公家機關降半旗，追悼南加蒙市槍案的死者。圖為蒙特利公園市政府降半旗。(歐新社)

華埠 服務中心（Chinatown Service Center，CSC）聯合洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL)，以及多家亞太組織，在Gofundme眾籌網站發起募款，以幫助蒙特利公園市 農曆新年重大槍擊 案的受害者及家屬。不到一天募款已近10萬元，至截稿為止，募款已逾25萬元。

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社區團體在Gofundme上募款。（Gofundme截圖）

根據華埠服務中心公告，捐款將為在槍擊案中的受害者和家屬提供支持，具體將作為他們的生活扶助和醫療補助。該募捐發起的17個小時內，募款金額已超過9萬6000元，該數字還在累計中。

此外，蒙特利公園市（Monterey Park）將在24日（周二）下午5時30分舉辦守夜燭光活動，紀念在槍擊案中不幸遇難的人，並為倖存者提供幫助。地點是蒙市市政廳：320 W. Newmark Ave.

蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）說，「我們相信，讓我們的社區團結起來緬懷和治愈是非常重要的。」他邀請民眾來參加24日的守夜活動。蒙市已經在市政廳建立了紀念受害者和倖存者的紀念碑。

加州州長紐森(中)到蒙市關切槍案，並訪問附近商家。(Getty Images)

原定於24日晚的市議會也因舉辦守夜活動而取消。蒙市政府提醒民眾，如有需要，可以在「蘭利老人中心」（Langley Senior Center）獲得心裡輔導等幫助，地點位於400 W. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754，時間為早上8時開始。