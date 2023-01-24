我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

南加蒙市槍案／幫助受害者 社區募款已超過25萬元

記者王若然／洛杉磯報導
拜登總統下令全美公家機關降半旗，追悼南加蒙市槍案的死者。圖為蒙特利公園市政府降半旗。(歐新社)
拜登總統下令全美公家機關降半旗，追悼南加蒙市槍案的死者。圖為蒙特利公園市政府降半旗。(歐新社)

華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）聯合洛杉磯亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL)，以及多家亞太組織，在Gofundme眾籌網站發起募款，以幫助蒙特利公園市農曆新年重大槍擊案的受害者及家屬。不到一天募款已近10萬元，至截稿為止，募款已逾25萬元。

捐款網址請點這裡

社區團體在Gofundme上募款。（Gofundme截圖）
社區團體在Gofundme上募款。（Gofundme截圖）

根據華埠服務中心公告，捐款將為在槍擊案中的受害者和家屬提供支持，具體將作為他們的生活扶助和醫療補助。該募捐發起的17個小時內，募款金額已超過9萬6000元，該數字還在累計中。

此外，蒙特利公園市（Monterey Park）將在24日（周二）下午5時30分舉辦守夜燭光活動，紀念在槍擊案中不幸遇難的人，並為倖存者提供幫助。地點是蒙市市政廳：320 W. Newmark Ave.

蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）說，「我們相信，讓我們的社區團結起來緬懷和治愈是非常重要的。」他邀請民眾來參加24日的守夜活動。蒙市已經在市政廳建立了紀念受害者和倖存者的紀念碑。

加州州長紐森(中)到蒙市關切槍案，並訪問附近商家。(Getty Images)
加州州長紐森(中)到蒙市關切槍案，並訪問附近商家。(Getty Images)

原定於24日晚的市議會也因舉辦守夜活動而取消。蒙市政府提醒民眾，如有需要，可以在「蘭利老人中心」（Langley Senior Center）獲得心裡輔導等幫助，地點位於400 W. Emerson Ave., Monterey Park, CA 91754，時間為早上8時開始。

蒙特利公園市 槍擊 華埠

上一則

華爾街數萬人恐被裁員 2008年金融危機以來最大規模

下一則

南加蒙市槍手罕見高齡 陳友艮72歲 重大槍嫌平均僅32歲

延伸閱讀

蒙市除夕槍響 參議員提槍枝管制法案 拜登力挺

蒙市除夕槍響 參議員提槍枝管制法案 拜登力挺
蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲

蒙市槍手72歲 重大槍案嫌犯平均32歲
大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持

大屠殺後加州州長訪蒙市 籲華人振作政府全力支持
蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍