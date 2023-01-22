美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷
受到美中關係緊張的政治因素影響，加上新冠疫情陰影，農曆春節在美國受歡迎程度隨之降低，與傳統中國年有關的各種商品銷路走低。
對於華人家庭以及許多其他亞裔社區來說，1月22日大年初一是一年中最重要的日子。然而數據研究機構Pattern指出，過去一年來，中國節慶在美國受歡迎的程度已經降低。
調查顯示，雖然從時間因素來看，農曆新年期間某些特定過節產品依然獲得銷售上漲的刺激效果，例如餃子、甜食、茶、裝飾品等，但去年農曆春節期間過年商品的市場需求量，明顯比2021年春節期間減少。
飾品是市場需求量縮水最嚴重的項目，減少幅度高達73%，其次則是銷售各自減少了23%的中國茶、竹子室內盆栽。金錢樹銷售降低12%，餃子減少7%，糖果及巧克力也下降大約2%。
回顧從2020年農曆春節到2021年農曆春節，過年商品銷售出現成長。當時餃子銷售增加高達310%，中國飾品銷售增加258%，中國茶增加54%，金錢樹、竹子室內盆栽、糖果及巧克力銷售分別成長了29%、12%、14%。
Pattern數據專家哈契(Dallin Hatch)分析，春節相關商品銷路變差的原因很多，美中關係緊張是其中一項，母公司為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance)的抖音(TikTok)便受到嚴格檢視，某些倡議人士主張美國應全面禁止抖音。
哈契指出，疫情導致針對亞裔民眾而來的仇恨犯罪在美國國內大量增加，其中幾起受到高度矚目的案件，受害者則是亞裔老年人。新冠疫情爆發後不久，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，美國民眾對中國持有負面觀感的比率創下歷年新高。
中國留學生人數大減，也是導致農曆春節商品銷售降低的原因之一。2022年上半年裡，美國發給中國留學生的簽證數量，較疫情發生之前減少大約50%。疫情發生之前，中國留學生在美國國際學生人數當中排名第一，約占所有外國出生的學生人口35%。
哈契表示，春節商品銷路趨冷的最主要原因，來自於並不是亞裔的美國家庭對農曆春節的興趣已經變淡。
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