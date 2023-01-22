美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷

美國民眾對中國特色飾品的需求縮水嚴重。圖為多名遊客去年農曆新年在紐約曼哈頓唐人街在中國禮品店前體驗「摔炮」樂趣。 (中新社)

受到美中關係緊張的政治因素影響，加上新冠疫情 陰影，農曆春節在美國受歡迎程度隨之降低，與傳統中國年有關的各種商品銷路走低。

對於華人家庭以及許多其他亞裔 社區來說，1月22日大年初一是一年中最重要的日子。然而數據研究機構Pattern指出，過去一年來，中國節慶在美國受歡迎的程度已經降低。

調查顯示，雖然從時間因素來看，農曆新年期間某些特定過節產品依然獲得銷售上漲的刺激效果，例如餃子、甜食、茶、裝飾品等，但去年農曆春節期間過年商品的市場需求量，明顯比2021年春節期間減少。

飾品是市場需求量縮水最嚴重的項目，減少幅度高達73%，其次則是銷售各自減少了23%的中國茶、竹子室內盆栽。金錢樹銷售降低12%，餃子減少7%，糖果及巧克力也下降大約2%。

回顧從2020年農曆春節到2021年農曆春節，過年商品銷售出現成長。當時餃子銷售增加高達310%，中國飾品銷售增加258%，中國茶增加54%，金錢樹、竹子室內盆栽、糖果及巧克力銷售分別成長了29%、12%、14%。

Pattern數據專家哈契(Dallin Hatch)分析，春節相關商品銷路變差的原因很多，美中關係緊張是其中一項，母公司為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance)的抖音(TikTok)便受到嚴格檢視，某些倡議人士主張美國應全面禁止抖音。

哈契指出，疫情導致針對亞裔民眾而來的仇恨犯罪在美國國內大量增加，其中幾起受到高度矚目的案件，受害者則是亞裔老年人。新冠疫情爆發後不久，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，美國民眾對中國持有負面觀感的比率創下歷年新高。

中國留學生 人數大減，也是導致農曆春節商品銷售降低的原因之一。2022年上半年裡，美國發給中國留學生的簽證數量，較疫情發生之前減少大約50%。疫情發生之前，中國留學生在美國國際學生人數當中排名第一，約占所有外國出生的學生人口35%。

哈契表示，春節商品銷路趨冷的最主要原因，來自於並不是亞裔的美國家庭對農曆春節的興趣已經變淡。