前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

前白宮新冠疫情協調官齊安茲(圖)，可望接替柯連恩，出任白宮幕僚長。(美聯社)

消息人士指出，拜登 總統即將任命前白宮 新冠疫情 協調官齊安茲(Jeff Zients)，接替柯連恩(Ron Klain)，出任下一位白宮幕僚長；柯連恩預計幾周內就會離職，但白宮婉拒對此置評，齊安茲也未立即回應這一對消息。

華爾街日報(WSJ)22日報導，齊安茲擔任過歐巴馬政府官員，另在拜登總統任期第一年協調白宮行動，分發新冠疫苗，創出網路讓全國各地都可獲得疫苗。

齊安茲去年4月離職，未言明接下來打算；知情人士表示，近幾個月柯連恩找他處理幕僚離職事宜，幫忙尋找替代人選。齊安茲曾任2020年拜登接任總統團隊的共同主事人。

知情人士表示，總統找齊安茲擔任下一位幕僚長，是因為他擔任管理人，斡旋政府官僚體制素有淵源。

知情人士說，按估計齊安茲會以較分權的手法來擔任白宮幕僚長，不像柯連恩對白宮日常事務不分大小幾乎事必躬親。

按理接下來齊安茲會把焦點放在政策及治理，而其他長期幕僚的心力，較可能放在為拜登面臨的政治事務提供建言，畢竟總統面臨眾院共和黨新掌權力，可能發動調查，而且明年又要大選。

接下來一整年，白宮官員按理重心將放在執行拜登就任以來簽署的一連串法律，包括修建全國老舊的基礎設施，投資再生能源，以及提振國產半導體。鑒於共和黨接掌眾院，想再有重大立法突破，選項可能受限。

齊安茲的政治資歷包括擔任歐巴馬政府「國家經濟委員會」主任、白宮預算管理局(OMB)高級官員；民間企業資歷包括擔任臉書董事，還出任過投資控股公司Cranemere Group的執行長。

齊安茲以計畫縝密著稱；出任白宮疫情協調官初期，他把每個小時該做什麼以因應疫情都安排好，期間他與總統每周三、四次對外發言。

拜登選擇齊安茲因應疫情，起初受到一些進步派人士批評，說他欠缺公衛經驗，但他努力讓新冠疫苗快速分發出去，贏得兩黨一致讚美，到他2022年3月離職前，全國65%人口、逾2億人已完全接種好疫苗。