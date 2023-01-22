我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷

前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

前防疫協調官 齊安茲傳接任白宮幕僚長

編譯潘勛／綜合22日電
前白宮新冠疫情協調官齊安茲(圖)，可望接替柯連恩，出任白宮幕僚長。(美聯社)
前白宮新冠疫情協調官齊安茲(圖)，可望接替柯連恩，出任白宮幕僚長。(美聯社)

消息人士指出，拜登總統即將任命前白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)，接替柯連恩(Ron Klain)，出任下一位白宮幕僚長；柯連恩預計幾周內就會離職，但白宮婉拒對此置評，齊安茲也未立即回應這一對消息。

華爾街日報(WSJ)22日報導，齊安茲擔任過歐巴馬政府官員，另在拜登總統任期第一年協調白宮行動，分發新冠疫苗，創出網路讓全國各地都可獲得疫苗。

齊安茲去年4月離職，未言明接下來打算；知情人士表示，近幾個月柯連恩找他處理幕僚離職事宜，幫忙尋找替代人選。齊安茲曾任2020年拜登接任總統團隊的共同主事人。

知情人士表示，總統找齊安茲擔任下一位幕僚長，是因為他擔任管理人，斡旋政府官僚體制素有淵源。

知情人士說，按估計齊安茲會以較分權的手法來擔任白宮幕僚長，不像柯連恩對白宮日常事務不分大小幾乎事必躬親。

按理接下來齊安茲會把焦點放在政策及治理，而其他長期幕僚的心力，較可能放在為拜登面臨的政治事務提供建言，畢竟總統面臨眾院共和黨新掌權力，可能發動調查，而且明年又要大選。

接下來一整年，白宮官員按理重心將放在執行拜登就任以來簽署的一連串法律，包括修建全國老舊的基礎設施，投資再生能源，以及提振國產半導體。鑒於共和黨接掌眾院，想再有重大立法突破，選項可能受限。

齊安茲的政治資歷包括擔任歐巴馬政府「國家經濟委員會」主任、白宮預算管理局(OMB)高級官員；民間企業資歷包括擔任臉書董事，還出任過投資控股公司Cranemere Group的執行長。

齊安茲以計畫縝密著稱；出任白宮疫情協調官初期，他把每個小時該做什麼以因應疫情都安排好，期間他與總統每周三、四次對外發言。

拜登選擇齊安茲因應疫情，起初受到一些進步派人士批評，說他欠缺公衛經驗，但他努力讓新冠疫苗快速分發出去，贏得兩黨一致讚美，到他2022年3月離職前，全國65%人口、逾2億人已完全接種好疫苗。

白宮 拜登 疫情

上一則

眾院外委會主席：為了台灣 要說服部分共和黨員援烏克蘭

下一則

美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷

延伸閱讀

操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班

操盤2年 白宮幕僚長柯連恩將卸任 誰來接班
拜登擴大「移民假釋」挨批開後門

拜登擴大「移民假釋」挨批開後門
拜登擴大聯邦政府規模 超越歐巴馬

拜登擴大聯邦政府規模 超越歐巴馬
拜登擬邀麥卡錫商討債限 但未提日期 被解讀不準備與眾院談限額

拜登擬邀麥卡錫商討債限 但未提日期 被解讀不準備與眾院談限額

熱門新聞

谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（Getty Images）

中國何時恢復原有十年多次簽證？駐美使館發言人回應

2023-01-20 21:53
2023年全美百大最佳工作排行榜出爐，軟體開發人員獲選榜首。圖為求職活動。(路透)

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

2023-01-15 06:03
美國主要電信公司T-Mobile公告有3700萬筆客戶資料被駭客竊取，但客戶的金融個資則沒有沒被盜。（路透）

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

2023-01-20 12:30
美國若出現債務違約，那些依靠社安金和聯邦醫療保險等社會安全福利生活的人將受衝擊。圖為在佛州一個老人中心參加活動的退休老人。(Getty Images)

美若倒債恐衝擊社安金、Medicare 401(k)也將受重擊

2023-01-20 06:03

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門