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在野看賴清德談話 藍委：民進黨調整兩岸政策 強調務實

記者程遠述、歐陽良盈、林銘翰／台北報導

副總統賴清德就任民進黨主席，提及台灣已經是主權獨立國家，沒有再宣布台灣獨立的必要。國民黨立委江啟臣表示，「民進黨喊台獨走好幾年了，都沒看到結果」，賴清德的說法，就是民進黨在調整兩岸政策，現在賴強調務實，不強調台獨。

江啟臣分析表示，一方面過去美中對抗的局勢開始有變化，對抗不這麼激烈，一方面則是「抗中保台」路線的結果浮現，例如台海中線消失、花大筆國防預算、兵役延長等，人民沒感受到更安全，「當民意不一定都接受，民進黨大概是有察覺到，所以開始調整」。

國民黨主席朱立倫祝福賴清德，但是也提到，大家都想知道什麼叫「務實的台獨工作者」，民進黨不管是顯性或隱性台獨都是台獨，務實台獨工作者更是國際認證的台獨工作者，希望賴清德給全民一個答案。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，賴清德「務實台獨工作者」形象鮮明，未來要延續蔡英文「抗中保台」政策還是另闢「和平保台」路線，值得觀察。邱臣遠也提及，民進黨九合一大敗就是因為對人民聲音充耳不聞，賴清德必須大破大立，不要再讓黨意凌駕民意，過去蔡蘇體制一意孤行，若賴不改，也無法挽回民心。

對於賴清德提出「四個堅持」，時代力量黨主席陳椒華表示，期許他能夠堅持下去，畢竟中國不放棄武力犯台，透過各種經濟、文化及教育活動滲透台灣各階層的野心，絲毫沒有改變。

民進黨立委陳亭妃表示，蔡總統的路線就是民進黨的路線，而民進黨的路線就是下一任總統候選人要走的路線，這個路線不可能因為誰而有所改變，不管是過去的抗中保台，還是現在所謂的和平保台，民進黨的精神沒有改變。

民進黨立委林楚茵表示，過去大家都認為賴清德是所謂「務實的台獨工作者」，他很明確地讓大家知道，有關台灣這個國家的國際現狀，現在就是已經實質獨立的狀態，「沒有人會否認我們的存在」。她認為，蔡總統的強項就是在兩岸跟國際，「如果賴清德持續地往下走，我覺得是很正確的道路」。

民進黨 賴清德 國民黨

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看賴清德兩岸論述 中學者：賴說法等同宣布台獨

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