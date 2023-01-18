債限若不提高 政府違約將使經濟受「毀滅性」打擊

如何解決迫在眉睫的國家法定債限危機，白宮與共和黨國會的意見，目前重大分歧，各不讓步。圖為拜登總統去年期中選舉後11月29日邀請如今為眾議長的麥卡錫(左前)等兩黨國會領袖在白宮會商國家要政。(美聯社)

美國19日將達到31兆4000億元的舉債上限，若國會無法即時提高債限，財政部將採取非常舉措，以繼續履行政府支出義務，包括優先支付國債 利息；如果發生擾亂市場的債務違約，聯準會為平息恐慌，也可介入購買部分國債。

財政部長葉倫在日前致國會的信件中表示，財政部的非常舉措也將在6月用罄。

債限是授權聯邦政府為履行財政義務而舉債的上限，由於聯邦預算連年赤字，政府需通過出售國債來舉借巨額資金，用於支付軍費、社安福利和國債利息等支出。提高債限不是授權新的支出，而是允許政府為現有的債務提供資金，但提高債限往往導致國會議員呼籲削減政府開支。

提高或暫停舉債上限是國會的權限，在參眾兩院以簡單多數決定；由於國會共和黨 人試圖以債限迫使政府削減開支，提高債限將是兩黨長期爭議的議題。

共和黨控制眾院 並通過新的議事規則後，提高債限勢將更加困難，參院共和黨人主張將提高債限與結構性支出的改革掛鉤，遭拜登總統反對。白宮與共和黨眾院如此陷入對峙，各不讓步，長期僵局。

聯邦政府的舉債上限為31兆3810億元，如果不提高債限，政府的非常舉措和資金用完後，將不能發行新債，意味著將沒有足夠的資金支付帳單，包括債務利息、軍人薪資和退休福利等。如果必要的開支不能支付，政府將出現違約。經濟學家和華爾街分析師指出，違約將使經濟受到毀滅性打擊，並引發全球金融危機。

提高債限多年來只是例行公事，但政治環境的兩極化加劇了提高債限的爭議，眾院過去是在討論預算決議時提高債限，但這一做法在1990年代逐步摒棄。

國會2011年爆發債限之爭時，部分人認為時任總統歐巴馬有權單方面提高債限，前總統柯林頓表示，如果他在任將援引「國債不受質疑」的憲法第14修正案，自行提高債限。