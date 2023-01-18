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華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

密件門／拜登「一切配合」FBI放棄搜宅邸 挺川者批雙標

編譯潘勛／綜合17日電
據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室搜索機密文件。(美聯社)
據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室搜索機密文件。(美聯社)

消息人士指出，對拜登總統團隊找到機密文件案，司法部本想派幹員監督律師團隊搜尋拜登宅邸，看有無其他機密檔案，但後來決定放棄，一來可避免在未來偵辦階段事態變得複雜，二來是拜登律師團隊很快就把第一批找到的機密文件繳出來，一切配合。

華爾街日報(WSJ)17日報導，拜登律師團去年11月2日在他華府私人辦公室找到機密文件後，司法部便開始偵辦文件何以撂在那兒。拜登團隊準備搜尋他的其他房子，看有無類似文檔，曾與司法部商量，看要不要派聯邦調查局(FBI)幹員在場。

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據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室...
據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室搜索機密文件。圖為拜登總統在德拉瓦州威明頓的老家，找出機密文件。(美聯社)

最後兩造達成協議，由拜登的個人律師團去找他的各處屋宅，只要找到任何其他機密文檔就通知司法部，安排執法官員取走。

搜川之前 已談判一年多

拜登個人辦公室找到機密文件經報導以來，整起事件便被拿來與前總統川普海湖莊園遭FBI幹員去年8月持搜索令找出機密文件相比；搜川事件發生前，川普法律團隊與國家檔案局、司法部談判一年多，且宣稱所有檔案早已歸還。

據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室...
據報導，司法部指拜登總統團隊配合調查，主動搜索，因此未派出探員到拜登住所與辦公室搜索機密文件。圖為拜登總統在德拉瓦州威明頓的老家，找出機密文件。(美聯社)

川普支持者譴責司法部對找到機密文件有雙重標準；拜登支持者指出，總統法律團隊很配合，很快便通知司法部找到機密文件，兩者之間大不相同。

另外，拜登總統說，自己不知那些文件是什麼，也不知道怎會落在他華府私人辦公室及德拉瓦州屋宅。

國務卿布林肯(Antony Blinken)2017到2019年間在拜登華府辦公室當主任，17日表示官方文件貯放當地，他並不知情。

兩造的會商、司法部願讓拜登律師團自行搜尋而沒官方調查員在場，均暗示聯邦調查人員正加緊行動；而這項已偵辦了一個月的調查可能到拜登就任總統的第三年都在進行。

兩造磋商 從未出現敵意

前、現任執法官員指出，FBI沒在拜登團隊找到機密文件早期階段就介入，原因之一在兩造磋商從未出現敵意，另外司法部也保留力量，必要時可轉採強硬立場，包括未來持搜索令去搜。

白宮發言人山姆斯(Ian Sams)談到這起偵辦時說，總統及其法律團隊會完全與特別檢察官配合，「以便調查快速、徹底進行」。

白宮上周分兩天說明拜登德拉瓦州住宅找到機密文件，部分原因在拜登的私人律師團沒有權限可處理機密文件，必須擱置一切稱得上機密的材料；拜登的法律顧問索伯(Richard Sauber)才有此權限，由他陪同司法部人員取走再找到的機密文件。

圖為位於華府憲法大道的賓大中心是最先被找出有國家機密文件的地點。(美聯社)
圖為位於華府憲法大道的賓大中心是最先被找出有國家機密文件的地點。(美聯社)

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