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全球化已死？IMF示警：地緣經濟分裂 全球GDP掉7%

編譯葉亭均／綜合報導
世界經濟論壇16日起在瑞士達沃斯舉行，不滿全球經濟現況的民眾開會前夕在會場外抗議。（路透）
世界經濟論壇16日起在瑞士達沃斯舉行，不滿全球經濟現況的民眾開會前夕在會場外抗議。（路透）

國際貨幣基金（IMF）發布最新的研究報告指出，國際合作和商業往來減少，可能導致全球經濟萎縮，尤其衝擊低收入國家。IMF將這樣的過程稱為「地緣經濟分裂」，並且警告長期發展將會導致全球國內生產毛額（GDP）減少多達7%。

台積電創辦人張忠謀去年底出席台積電亞利桑納州廠的移機典禮，他致詞時表示，「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，他的說法當時引發不少討論。

全球經濟 整合逆轉邊緣

華爾街日報報導，IMF在15日發表的報告中，列出幾種正在逆轉全球經濟整合的政府政策方式，例如對貿易、移民和跨境資金流動實施限制。

報告指出，「全球經濟可能正處於從20世紀下半穩定提升整合情況逆轉的邊緣。雖然分裂可能為一些特定國家帶來策略上的優勢，但整體而言可能涉及龐大的經濟成本。」IMF表示，這些成本可能包含「進口成本上揚、分散化的市場、取得技術和擁有技術與非技術勞工的管道減少、最終減少生產力，導致生活水準降低」。

IMF指出，國際合作和商業往來減少引發的「地緣經濟分裂」，將重創全球國內生產毛額...
IMF指出，國際合作和商業往來減少引發的「地緣經濟分裂」，將重創全球國內生產毛額。（記者杜建重／攝影）

報告說，美國、歐盟和中國最近都採取促進本地高科技生產的措施，企業也在轉移供應鏈，目標將風險降至最低，「產業回流」、「近岸外包」和「在岸外包」等關鍵詞更頻繁地出現在企業的財報會議和財報。然而，這種貿易分散化的趨勢可能會減少新興經濟體的發展機會，放慢減少貧窮的速度。

此外，勞動力跨境流動的障礙不斷增加，也可能減緩創新和技術傳播的速度。經濟分裂還可能限制國際投資的選擇，進而阻礙發展。

籲透過「護欄」維持合作

IMF的工作人員表示，如果技術分享也受到限制，一些經濟體的GDP長期面臨的損失可能達8%至12%，主要是低收入國家和新興經濟體。這可能會使過去數10年來經濟全球化的成果逆轉，IMF表示，經濟全球化原先持續讓開發中國家的貧窮減少，並且為先進國家的低收入消費者帶來較低物價。

IMF的結論是，新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭使貿易關係進一步承壓，而2008年金融危機後淺幅度而且不平均的復甦、英國脫歐，以及持續的美中貿易戰都已對貿易關係構成考驗。IMF建議確保在全球公共事務和公平競爭方面的貿易合作、保護最脆弱的人群，同時建議透過所謂的「護欄」（guardrails）維持最低合作，確保關鍵物資和服務的流動。

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