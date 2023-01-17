葉倫明會晤劉鶴 談美中經濟發展

中國國務院副總理劉鶴（右圖）預計周三與美國財政部長葉倫（左圖）在瑞士會談，中國是當今世界上最大債權國，美國一再要求中國應減低開發中國家的債務。（Getty Images、美聯社）

美中高層最近安排幾場高層會晤，測試兩國關係溫度。路透報導，美國財政部長葉倫 將於18日在瑞士會見中國國務院副總理劉鶴，雙方將就中美兩國經濟發展交換意見，預計也將觸及中國與非洲盟友的債務問題和兩國之間的其他重大分歧。

中國商務部證實，為落實中美兩國元首在峇里島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調，劉鶴與葉倫將於18日在蘇黎世會面。

據路透報導，葉倫將在對非洲進行三國訪問前夕，在蘇黎世與劉鶴見面，她將重點加強美國與非洲的關係，而非洲長期以來一直是中國貿易和投資的重點地區。

葉倫近日指稱，中國在向非洲國家提供貸款及與非洲國家進行貿易方面發揮了主導作用，但非洲領導人上個月在華盛頓的一次會議上明確表示，他們正在尋求與美國之間更多的合作。

葉倫也一直批評北京目前是世界上最大的債權人，但並沒有更快地重組非洲窮國的債務。這次與劉鶴的會面，預計也將觸及中國與非洲盟友之間債務相關問題。

劉鶴於15至19日參加達沃斯世界經濟論壇，葉倫並沒有參加。其他美國高級官員將代表華盛頓出席，包括美國貿易代表戴琪和美國氣候特使柯瑞。

國務卿布林肯（右圖）擬於下月5日至6日訪中，會晤中國外長秦剛（左圖）。（歐新社、美聯社）

布林肯 下月訪秦剛 測拜習會成效

美國媒體Politico16日則報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）擬於下月5日至6日訪問中國，會晤中國外長秦剛。

布林肯的訪中計畫為美中領導人拜登與習近平在去年11月中旬面對面會談時達成的共識，美方當時稱布林肯將在隔年初登陸訪問，不過一直沒有宣布具體時間。

布林肯曾對這場準備中的訪問表示，若美中要負責任地處理彼此的關係與競爭，就必須維持並深化溝通，才不會演變成衝突。

Politico引述國務院前副助卿、加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）說法報導，布林肯到訪北京可檢驗，突然在防疫政策上做出務實轉變的中國共產黨，是否也會在其他外交及對內政策上放鬆。

Politico報導，美中關係緊張因素包含台灣、貿易政策及中國的人權紀錄；布林肯此行將是一場測試之旅，衡量拜習去年11月的會晤成效。

據報導，布林肯與秦剛這場會談的主題將包含俄烏戰爭、重啟打擊毒品合作與軍事接觸等高層對話、敦促中方釋放遭不公拘留的美國公民，以及關切解放軍正在加速擴張的核武庫等議題。