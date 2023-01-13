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特檢官來頭大 許景曾獲川普提名 多次處理機密案

記者胡玉立／綜合報導
被任命調查拜登密件門的韓裔特別檢察官許景，在聯邦檢察官任內辦過許多大案，他過去是由川普提名，此次出任是司法部刻意避嫌。（路透）
被任命調查拜登密件門的韓裔特別檢察官許景，在聯邦檢察官任內辦過許多大案，他過去是由川普提名，此次出任是司法部刻意避嫌。（路透）

司法部長加蘭德(Merrick Garland)12日宣布任命前聯邦檢察官許景(Robert K.  Hur，音譯)為特別檢察官，負責監督在拜登總統德拉瓦州威明頓自宅和舊辦公室裡發現機密標記文件的調查案。

韓裔的許景目前是華府Gibson, Dunn & Crutcher律師事務所合夥人，專注於白領犯罪和國家安全。2021年許景仍是馬里蘭州最高聯邦檢察官時，州長霍根(Larry Hogan)曾委派他領導打擊反亞裔仇恨犯罪專案組。

許景在加蘭德宣布任命後發表聲明表示，「我將以公平公正及冷靜判斷進行指定調查。我會迅速徹底了解事實，不帶恐懼或偏袒，不負所託地履行職責。」

許景2018年至2021年擔任馬里蘭州最高聯邦檢察官，他是由川普提名並獲得參院一致確認。司法部指出，許景曾負責「為全國其中一個最大、最忙碌的聯邦檢察官辦公室制定戰略重點並進行監督」。

由於馬里蘭州管轄包括國家安全局在內的許多聯邦機構案件，許景在處理機密信息方面擁有廣泛法律經驗。

馬里蘭州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)稱讚許景是「素質最高且正直的檢察官」，「我相信他有能力了解事實並追究，」霍根聲明表示，「這個國家無人可以凌駕於法律之上。」

司法部指出，許景2017年至 2018年擔任副檢察長，2007年至2014年擔任馬里蘭州助理檢察官。他曾是現任聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray) 擔任司法部刑事部門負責人時期的高級助理，也曾任已故首席大法官藍奎斯特 (William Rehnquist)的書記。

許景畢業於哈佛大學，後來在史丹福大學取得法律博士學位，曾擔任該校「史丹福法律評論」（Stanford Law Review）編輯。

曾和許景共事過的King & Spalding律師事務所合夥人墨菲(Paul Murphy)，稱讚許景是「律師中的律師」，指他不論是擔任檢察官和辯護律師，都經驗十足。

檢察官 馬里蘭州 司法部

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