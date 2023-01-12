全美首例 加州聖荷西擁槍須買「意外險」

1月起，聖荷西的槍主將必須購買涵蓋槍傷和意外走火的槍枝保險。（本報存圖）

自今年元旦起，人口百萬的加州聖荷西 市民擁槍必須購買意外傷害及死亡險，這條法律是全國第一例，贊成派希望能普及各地，反對者則不惜興訟阻止。

聖荷西前市長李卡多(Sam Liccardo)鑒於當地發生過多起大規模槍殺案，積極推動立法，強制擁槍者購買意外險以賠償槍枝造成的傷害或死亡。他以汽車保險 為例，保險業者會給予優良駕駛人保費折扣，累積良好紀錄的負責任槍主，保費也會逐步調降。「道路安全得以大幅改善，要歸功於汽車保險，槍枝保險也會有同樣的效果。」

聖荷西的擁槍社團在法律生效前曾提出訴訟企圖阻止，但遭聯邦地區法院駁回，但可修該某些論點後重新提告。

加州步槍手槍協會會長米契爾(Chuck Michel)說，協會將援引憲法第二修正案，控告聖荷西市府。「這條法律，不外乎只是要讓大家為擁有自己的槍枝多付出一些代價。」

紐約州步槍手槍協會也控告紐約市警局，限制人民在公共場所攜帶槍械的法律違憲；紐約法律明文規定，攜帶槍械進入公共場所，必須把武器彈藥都藏好，不得露白。但遭最高法院不予受理，地方法院也跟進，紛紛駁回類似訴訟。

最高法院的態度讓槍械管制派大受鼓舞，加州議會去年通過法案，如果槍械製造商違反該州的槍械規定，人民可以提告。德州法律准許人民控告違反該州墮胎禁令的醫生，加州根據同樣的邏輯，准許人民對保護民眾不力的槍商。

新澤西州長墨菲去年12月簽署了類似加州聖荷西的槍枝保險法，獲准在公共場合攜帶槍械的民眾，有責任要保障槍枝安全，不會造成傷害、死亡和財產損失，為此，必須購買保險金額至少30萬元的意外險。聖荷西市的條文更加嚴格，槍主不管是把槍枝放在家裡或帶到公共場所，都必須購買意外險。