拜登卸任副總統後辨公室發現機密文件 司法部調查

拜登卸任副總統後，於賓大拜登中心任教，傳出中心裡也有機密文件。(取自推特)

前總統川普 將機密文件攜回佛州「海湖莊園」私宅案件未了，9日又傳出在拜登 總統曾使用的民間辦公室也發現有機密文件；司法部長加蘭德(Merrick Garland)已指派芝加哥檢察官 ，審查拜登的律師在「賓州大學拜登外交和全球參與中心」(Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement)找到的約十份機密文件。

這些文件來自拜登擔任副總統的時期，而該私人辦公室是拜登卸任後在賓大擔任榮譽教授所用的空間；律師發現機密文件後，立刻聯繫國家檔案館(NARA)，NARA通報司法部調查。

特別檢察官表示，拜登的私人律師索柏(Richard Sauber)去年11月2日在期中選舉前不久，準備清空賓大拜登中心辦公室時，在一個上鎖的壁櫥中發現一只機密盒子，裡面夾著機密文件與其他非機密文件的檔案夾。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，這些文件沒有核武機密；有線電視新聞網(CNN)報導，文件包含部分高機密檔案，上頭寫有屬於最高機密(Top Secret)的「敏感隔離資訊」(Sensitive Compartmented Information, SCI)字樣。

川普隨即在社群媒體上嘲諷說，「聯邦調查局(FBI)什麼時候要突擊搜查一下拜登這麼多的住所？甚至包括白宮。」川普還說，保證這些文件都沒有解密。

索柏表示，他找到文件當天，白宮法律顧問辦公室即通知NARA，NARA隔天早上取走文件。消息人士表示，NARA職員通知司法部進一步調查。

索柏說，「這些文件並非NARA先前要求繳回的資料，發現文件後，總統的私人律師已配合NARA和司法部調查，確保歐巴馬與拜登政府的紀錄妥善保管於NARA。」

加蘭德已指派伊利諾州北區檢察官勞許(John Lausch)調查這些文件如何流落賓大拜登中心，調查現處於初步階段，若有必要將深入徹查，不排除指派特別檢察官。

勞許由前總統川普任命，是目前唯二在任的前朝檢察官，另一位是德拉瓦州檢察官韋斯(David Weiss)，他正領導調查拜登的兒子杭特(Hunter)。

賓大拜登中心是距離白宮僅一哩的智庫，拜登2017年卸任後，在賓大擔任榮譽教授至2019年，期間使用該辦公室。

拜登的律師去年11月通報白宮法律顧問辦公室後，拜登即知曉這些文件在賓大拜登中心被找到，但他不清楚文件內容。