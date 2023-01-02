通膨重創中產家庭 比低收入戶還慘

在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)

通膨對窮人來說就像加稅，去年對中產家庭的影響更大。

國會預算處研究指出，許多低收入 戶受惠於出奇低的失業率，享受薪資上漲，並在新冠肺炎疫情 期間獲得聯邦政府的紓困 補助；許多收入高端家庭蒙受股市與債市損失，但他們的收入和儲蓄得以支應開銷。

然而，中產階級進退兩難，2022年的中產家庭的薪資購買力若與2021年相比減少2.9%，反觀社會底層20%的家庭增加1.5%，而高收入家庭則增加1.1%。

人口普查局調查指出，愈來愈多中產家庭入不敷出，而2021年的家庭收入中位數為7萬784元。

華爾街日報報導，43歲的潔西卡‧德西科(Jessica DeCicco)撫養四個孩子，她透過遠端工作擔任地方行銷公司的執行助理，時新約30元；德西科的丈夫文尼(Vinny)在新澤新州警察局擔任小隊長，年薪12萬5000元。

德西科夫婦住在新澤西州長谷郊區，這樣的收入雖然足夠養活一家六口，但這家人依然覺得不寬裕，今年每季的水費比去年多200元，電費每月多出約100元。

新冠肺炎疫情之前，德西科一家人每周去賣場花200元採購生鮮果菜，但最近一趟的消費金額來到378元。

潔西卡依然幫孩子買有機牛奶，但牛奶的價格已從28元漲到40元，而孩子們每周要喝4加侖。儘管如此，潔西卡為了孩子的成長表示，「這是我願意持續花錢購買的商品。」

德西科家14歲的兒子多明尼克(Dominic)聖誕節告訴親戚，最好送錢而非禮物，希望能為學校樂隊旅行存錢；11歲的女兒丹妮拉(Daniella)則請媽媽幫她在手工藝品網站Etsy開設帳戶，這樣她就能製作、販賣手環賺零用錢。

租客和學貸借款人之前受疫情影響得以遲繳房租或貸款，許多家庭受惠於聯邦紓困補助，但這些優惠措施逐漸取消。

佛蒙特州的糧食劵福利申請基準是聯邦貧窮標準線的185%，略高於每年的5萬1000元。

「佛蒙特食物銀行」執行長塞爾斯(John Sayles)表示，愈來愈多中產家庭來領取餐食，其中許多人投訴不符合領取聯邦糧食券的標準，也從未領過糧食補助，「有些家庭並未失業，收入還算可觀，但必須抉擇」。

中產家庭過去兩年的曝險增加，因為他們過去購買的商品或服務，如汽車和汽油，漲價幅度最大。

倫敦政治經濟學院(LSE)經濟學副教授賈拉維爾(Xavier Jaravel)表示，中產家庭在2020年到2022年經歷超過15%的通膨，而最高與最低收入的家庭承受的通膨漲幅為14%。