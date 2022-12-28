「好像災難片」華人雪困車進退兩難 被救到避難所睡2天

陳司琳坐在車內等待救援，外面的強風暴雪讓她感覺「好像是電影災難片」。(陳司琳提供)

紐約州水牛城在冬季風暴襲擊期間，降雪又急又快，雖然華人 多集中在災情較輕的北邊，但仍有華人駕車卡在路上好幾個小時，「好像電影災難片一樣」，最後打電話向警方求助，才終於被送到附近的避難所待了兩天，得以在25日聖誕節 返家過節，直呼幸運。

水牛城在此次風暴中災情慘重，民眾開車上路沒多久車就被卡在雪中。(陳司琳提供)

華人陳司琳與先生在水牛城的餐館工作，23日下午4時風暴已經為當地帶來降雪，陳司琳開著車原本打算先返家，沒想到車子才開了五分鐘就在一半卡住，花了一個小時，陳司琳用車上僅有的小汽車用除雪鏟，鏟掉地上積雪，打算調頭開回餐館接先生，結果開了沒多久，車子又被卡在半路。

「積雪太厚，車子無法前進後退，踩油門也一直打滑，車上除了小型除雪鏟，沒有其他硬物可用，我就卡在那邊四個多小時。」陳司琳說，當時她想上廁所，但車外風雪太強，根本無法下車，但再繼續坐在車上，只怕大雪會把車子埋住，汽油耗盡，會有生命危險，才想到要打電話給警察 求救。

路上多輛車子被卡住動彈不得。(陳司琳提供)

後來警察開著警車抵達，餐館離該地點有10分鐘車程，陳司琳請警察載她到餐館，沒想到開到一半連警車也被卡在雪中，「警察下車花了半小時，徒手把車挖出來，但前方的路已經全部被雪覆蓋，只能調頭。」

陳司琳坐在警車裡，開了一個多小時，途中警察還用對講機叫來鏟雪車在警車前開路；「到的時候是下午，當時裡面已經有2、30個人，裡面有些人是下班被困在路上，還有一些是家庭，大家情緒都很冷靜。」

避難所中大家只能躺在地上休息，身上蓋著外套。(陳司琳提供)

「那個地方也不算是真正的避難所，比較像是一個辦公室的空間」，由於是臨時被用來收容被困在路上的旅人，避難所中沒有棉被、枕頭，或是盥洗用具，大家席地而坐，睡覺時就睡在地上，用身上的外套取暖，「幸好是暖氣很足，沒有被冷到。」

警察在平安夜當天帶來一些食物。(陳司琳提供)

陳司琳和其他同住在避難所的人寫卡片感謝一線人員的幫助。(陳司琳提供)

23日進去避難所，陳司琳說現場沒有什麼食物，但是當地警方很貼心，在24日帶了很多食物，警長也打電話安慰這些居民，「裡面的人都很好，遇到困難也都很幫忙。」

25日聖誕節這天，陳司琳說路上部分的雪已被鏟除，剛好她有親戚住在避難所附近，就在當天上午開車接她回家，讓她得以回家，並與困在餐廳兩天的先生團圓。她也繼續發揮有難互相幫忙的精神，載了幾個在避難所裡認識且順路的其他居民回家。

陳司琳(右二)與避難所的人和警察合影，感謝他們的幫忙。(陳司琳提供)

影音來源：陳司琳提供