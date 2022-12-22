澤倫斯基訪美路線曝光：搭火車轉C-40運輸機 F-15伴飛

澤倫斯基訪美被視為小型的國事訪問，由兩國特勤人員共同保護他的安全。（美聯社）

綜合外媒報導，澤倫斯基 是周三清晨搭乘火車到波蘭，再轉搭美國波音C-40運輸機飛到美國。英國每日郵報導，在此之前約一小時，也先從德國起飛一架波音預警機飛往北海，負責引導澤倫斯基的飛機飛離俄國的潛艇活動海域，在飛越英國上空時，再有一架美國F-15升空伴飛，讓澤倫斯基安全抵美。

烏克蘭 並未公開澤倫斯基的出訪路線，但英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基被目擊出現在波蘭火車站，且根據澤倫斯基公布的抵美照片，背後是美國空軍的行政專機；美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員說法報導，澤倫斯基搭火車到波蘭後，轉搭美軍專機前往華府近郊的安德魯斯空軍基地，這趟訪問風險極高。

消息人士指出，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 的華府行被視為「小型國事訪問」，屬特級維安等級；澤倫斯基21日前往白宮和在國會演講時，由特勤局領頭維安，數百位執法和情報人員執勤待命。英國每日郵報報導，澤倫斯基飛到美國的動線為最高機密，確保行程安全。

熟悉維安計畫的官員表示，「從他降落、走下登機梯的那一刻起，就會有一名特勤局安保人員貼身保護他，直到他登機離開為止。」另有高階執法官員表示，很擔心澤倫斯基離美返國的安全，「普亭和克里姆林宮知道，他必須回家。」

澤倫斯基訪美行，是由特勤局提供車隊，馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)警察 和華府大都會警察局提供車隊協助。澤倫斯基也擁有自己的烏克蘭特勤人員。

由照片顯示，澤倫斯基是搭乘美國軍方的飛機抵達安德魯空軍基地。

退休特勤局幹員、美國廣播公司(ABC)時事評論員米哈列克(Don Mihalek)表示，特勤局負責在美國境內保護所有來訪的外國國家元首，「他們將調動多個機構的安全保護傘，確保澤倫斯基訪美安全。」消息人士透露，「澤倫斯基到國會山莊的演講性質屬於高級別，所以採取類似國情咨文的安全準備工作。」

與此同時，拜登政府最高層級的安全官員也「非常擔心」澤倫斯基訪美、返回烏克蘭、和他在國內或國外時，可能有事發生。米哈列克表示，「由於烏克蘭與俄羅斯交戰，不僅有來自俄羅斯幹員和俄羅斯同夥的潛在威脅，那些反對烏克蘭獨立和其他涉及不同利益、想看到烏克蘭失敗的國家，也形成威脅。」

ABC取得發給國會工作人員的電子郵件顯示，安保措施「非常重要」，在特定時間之後，只有工作人員和國會成員才能進入眾院。特勤局還與國會警察、中央情報局、聯邦調查局和其他情報機構，就安全環境進行磋商。一名執法官員指出，國會大廈的每一名警察都將待命。