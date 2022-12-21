社安金今年漲5.9% 通膨卻吃掉約508元

今年社安金漲幅雖然創紀錄，但仍趕不上通膨，領取者的實質收入增加有限。(美聯社)

社安金 2022年雖然根據生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)略有增加，增加幅度卻遠遠追不上通貨膨脹；美國通膨創下數十年新高，靠社安金支票 過日子的民眾，過去一年來格外辛苦。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League，TSCL)指出，5.9%生活成本調整2022年1月開始生效，雖然年度調整幅度創下歷年新高，但還是追不上通膨速度。

2023年1月起，社安金生活成本調整還將進一步提高到8.7%。

今年社安金漲幅雖然創紀錄，但仍趕不上通膨，領取者的實質收入增加有限。(美聯社)

「老年人聯盟」指出，領取社安金的民眾，2022年間平均每月領取支票為1656.30元，比2021年間每月平均1564元的支票多出92.30元，但在萬物齊漲的大環境底下，社安金增加的額度卻被通膨抵消，大約「吃掉」42.35元，換算起來約46%。

「老年人聯盟」表示，若以一整年來看，受到通膨影響，社安金福利短少了大約508.20元。

社安金生活成本調整是根據每年第三季「都市受薪階級消費者價格指數」(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)與前一年同期指數的對照計算而來。2021年10月宣布，2022年社安金將有5.9%生活成本調整，調整幅度為40年新高。

「老年人聯盟」指出，對於65歲以上家庭來說，過去一年裡漲價最迅速的項目為家用取暖油(home heating oil)，從2021年10月到2022年10月間，價格增加68%。

機票價格是僅次於家用取暖油之後漲價最迅速的項目，2021年10月到2022年10月漲價42.9%，麵粉與預製混合粉(prepared mixes)在同期之間漲價24.6%，健保漲價20.6%，天然瓦斯也漲價大約20%。

另外，不管是汽車換機油及冷卻液，或者是水果罐頭及蔬菜罐頭、湯品、火雞肉、寵物糧食等項目，花費全面增加。

「老年人聯盟」社安金與聯邦醫療保險 (Medicare)政策分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)表示：「如今就連最簡單的食物，民眾也變得負擔不起。」