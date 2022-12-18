多數民眾看壞：明年經濟更糟 2/3受訪者認為美國經濟走錯方向

汽油價格持續下降，通膨放緩，但三分之二民眾仍然認為，拜登政府經濟政策方向錯誤。(美聯社)

記者胡玉立／綜合報導

華爾街日報最新民意調查顯示，大多數國人認為2023年美國經濟狀況將比現在更糟；約三分之二受訪者表示，美國經濟軌跡正朝錯誤方向發展。

這項在12月3日至7日進行的民調 顯示，最近一連串正面經濟消息包括汽油價格緩和和通膨放慢等等，並未改變許多人對美國經濟衰退風險的看法；之前已有多位經濟學家預測美國會走向衰退。

對經濟看法悲觀的情緒在共和黨 人之間最為強烈，83%預料經濟會惡化；略多於一半的獨立派人士有此看法；抱持這種感受的民主黨 人約22%。

「我認為我們正走向衰退，而且可能是一場相當大的衰退，」參與民調的61歲美國童子軍退休主管、住在康乃迪克州的共和黨人大衛雷尼(David Rennie)說：「利率飛漲，讓我們的經濟走下坡。」

民主黨籍的民意調查員安扎隆(John Anzalone)認為，「對經濟未來的判斷已形成黨派趨向；如果現在執政的是共和黨總統，答案會截然不同。」

共和黨籍民意調查員法布里齊奧(Tony Fabrizio)則指出，儘管有這麼多人對經濟持負面看法，民主黨人卻未如預期般付出政治代價。他指的是民主黨在11月期中選舉表現優於預期。

年輕選民對明年經濟前景看法較為悲觀。18-34歲年齡層約60%預計明年情況會更糟，65歲以上年齡層有42%持這種看法。38歲的喬治亞州商業顧問兼企業家、民主黨人露易絲(Kendra Lewis)說，她看到一些與她共事的小企業人士表現得好像已處在衰退中；「我看到消費意願急劇下降，」她說：「當企業家害怕投資和擴張時，就會影響到經濟的許多其他方面。」

受訪者對於國家總體方向發展也持悲觀態度，66%認為事情朝著錯誤方向前進；不過，期中選舉前有這種感覺者佔71%。

民調顯示，汽油價格和整體通膨緩和，隨通膨而來的金融壓力正趨於穩定。2022年全年通膨持續上漲，認為價格上漲導致財務壓力沈重的比例，自10月相同民調進行以來，就一直維持在35%左右。

面對Fed對抗通膨作為，持負面看法者略多於持正面看法者，分別為40%和36%；24%沒有給出任何評價。較多數民主黨人持正面看法，57%共和黨人持負面看法。

華爾街日報民調是對1500名登記選民進行，樣本誤差為正負2.5個百分點。