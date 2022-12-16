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國務院組織調整 新立「中國處」以落實對北京政策

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國務院組織調整 新立「中國處」以落實對北京政策

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右） 和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman，左）16日共同為中國處新辦公室剪綵。（取自布林肯推特）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右） 和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman，左）16日共同為中國處新辦公室剪綵。（取自布林肯推特）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日宣布成立新的「中國事務協調處」（Office of China Coordination），簡稱中國處（China House），以確保美國政府能負責任地管理美中關係，落實對中國的政策。

美國總統拜登一上台，就在五角大廈成立臨時性的「中國任務小組」（China Task Force），用4個月完成列為機密的對中政策建議；中情局去年10月成立「中國任務中心」（China Mission Center）來強化對中工作，國務院則一直在討論組織調整，最新宣布成立中國處。

根據國務院發布的照片，布林肯和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）共同為新辦公室剪綵。

美國政治新聞網站Politico報導，中國處將取代過去負責管理雙邊關係的中國科，整合國務院內跨局處涉及中國的訊息與工作，組織規模約60到70人。

除了原本主管中國事務的東亞局外，布林肯表示，中國處匯聚國務院內外的中國專家，合作對象包含各大洲的聯絡官員，和負責經濟、國際安全、科技、多邊外交與戰略溝通的各路專家，服務對象為整個國務院。

Politico報導，中國處底下有三個主要團隊，分別處理美中傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國之外的全球涉中事務；東亞局負責中蒙台事務的副助卿華自強（Rick Waters）兼任中國處處長，向亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）以及薛曼報告。

根據國務院官網，華自強現為主管中蒙台事務的副助理國務卿，曾為政治次卿赫爾（David Hale）的幕僚、中蒙科科長、北京大使館的政治參事，也曾是以巴事務副主任，並在政軍局下管理過中東事務。

拜登政府視中國為最大地緣政治挑戰，布林肯今年5月在中國政策演說稱其為國際秩序最嚴峻的長期挑戰；白宮10月公布的國家安全戰略指，北京是唯一同時兼具意圖與能力重塑國際秩序的競爭對手。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行記者會表示，美國認知到與中華人民共和國所構成的戰略競爭的範圍和風險，因此需要以新方式來思考、協調與行動；這將整合為一個院級中心，負責引領並落實中國政策；國務院將制定更靈活一致的政策，強化與盟友夥伴共事，並與各國更深入往來。

不過，這項調整引發質疑，Politico報導，一名國務院前官員肯定立意良善，但憂心阻礙國務院追蹤和分析北京活動的效率；聯邦參議院外交委員會首席議員芮胥（James Risch）幾個月來一直反對國務院提案，認為改組是官僚擴權。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左） 16日宣布成立中國處。（取...
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左） 16日宣布成立中國處。（取自布林肯推特）

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