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世界日報APP今起全新改版 3大亮點讓你看遍世界

【本報訊】

世界日報行動App今天起全新改版上架，使用手機或平板電腦都可下載，隨時隨地一手掌握世界最新資訊及豐富內容。

不論是蘋果系統的App Store，或是Andriod系統的Google Play，請搜尋「世界日報」關鍵字，點選有WJ白底黑紅字圖示「世界日報：一網帶您看遍世界」的最新App下載，並刪除原有的黃底舊版App。

世界日報及世界新聞網是北美最大華文資訊平台，新App提供讀者最新的行動載具體驗，以全新的面貌、不變的專業，全天24小時提供使用者優質多元內容，並可客製化自訂選單，任何您關心的資訊都不會漏接。

世界日報新版App有3大特點：

1.在地消息，掌握社會脈動

編採團隊橫跨東西岸，蒐羅美國當地及華人社區大小事。

2.報紙閱讀，手機平板都OK

提供一周報紙在載具上點選，走到哪看到哪。

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自訂欄目閱讀最方便，大事趣聞一手掌握。

世界日報新版App設有「我的頻道」功能，透過下拉式選單，使用者可調整並設定自己關心的頻道排序；新版App共有26個頻道，內容除了美、中、台與港澳等地的政經、社會、生活、理財等訊息與評論外，更關切國際大事，以及紐約、洛杉磯和舊金山等美國主要城市的華人社區動態；在充足的新聞資訊外，還有旅遊、美食、藝文、科技與汽車專有頻道，滿足讀者不同的興趣。

新版App並新增生活頻道，內容涵蓋生活消費、職場生活、動物奇世界、星座運勢、流行時尚與居家設計；讓您在關注世界大事同時，也能關照自己的生活。

新版App的搜尋功能更強大，站內搜尋更精準；只要輸入關鍵字，相關新聞一目瞭然。新版也增加多元的分享方式，讓您可以一鍵將內容分享給親朋好友。文末也利用大數據演算，推薦您最適合的延伸閱讀。

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