超過9成兒童至少感染過1次新冠 多州血清盛行率達90%

根據CDC的報告，每十名兒童就有九名感染過一次新冠。（Getty Images)

10月從全國商業實驗室蒐集的數據顯示，國內超過九成的兒童至少感染過一次新冠肺炎病毒。

聯邦疾病防治中心(CDC )15日公布最新估算的血清盛行率(seroprevalence)，研究血液是否含可被檢測到的抗體，抗體來自先前感染的新冠病毒；曾染疫的人仍有感染冬季新變種病毒的風險。

CDC提醒：「這些估測並不一定顯示有多少人受足夠的抗體保護免於重複感染、免於嚴重後果以及或與新冠相關的併發症。」

自2020年以來，聯邦政府一直根據商業實驗室收集的血液樣本做相關估算，這些樣本採集非出於與新冠相關的原因，而是來自例行檢查等。

CDC的數據顯示，新冠疫情期間，曾感染的兒童比率遠超過成人。

CDC今年稍早的估計顯示，到3月仍有不到半數的成年人擁有因染疫而得的抗體，相較之下，截至2月，CDC已統計到75%的兒童擁有抗體。

有呈報數據的各州中，夏威夷是唯一兒童血清盛行率低於80%的州，許多州估計結果顯示感染率為90%或以上。

全國範圍內， CDC調查的所有年齡組數據顯示，超過八成兒童至少感染過一次新冠肺炎，其中5歲到11歲兒童的血清盛行率最高，達92.1%。

根據CDC，已接種原系列新冠疫苗 的12歲以下兒童不到一半，青少年則不到三分之二；僅少部分已經接種新版補強針。

CDC「全國免疫調查」(National Immunization Survey)本周公布的數據顯示，家庭對疫苗的疑慮持續增加。

五歲以下兒童的疫苗接種率最低，CDC估計近一半的家長「可能或絕對」不會讓他們的孩子接種。

15日CDC也發布新數據，警告兒童可能面臨同時感染新冠和流感 的風險，這種情形雖然罕見但卻嚴重，國內部分地區感染兩種病毒的病例已經增加。

研究作者表示：「公眾應該採取預防措施，包括接種流感及新冠疫苗，並考慮在呼吸道病毒盛行期間戴上口罩。」