先給甜頭再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

自稱李丹的女子每日噓寒問暖，分享生活照。(李先生提供)

網路社交的普遍性造就「殺豬盤」詐騙 案不停發生，居住在皇后區的一名7旬華翁，幾個月前被陌生女子說服投資 加密貨幣，對方一開始介紹正當投資平台，初期自由提錢，幾輪下來嘗到甜頭的華翁逐漸感到信任；後來答應對方多次轉到新的交易平台，直到無法順利提錢，華翁才意識到這是詐騙分子蓄謀已久的騙局，25萬元有去無回。

華女噓寒問暖 先套好交情

79歲的李先生告訴本報，希望透過他本人身的親身經驗，提醒民眾注意，別再受騙。李先生是一名退休的保險公司經紀人，領有執照，9月初在微信上結識一名住在洛杉磯的華女李丹(Janice Li)；李女自稱很富有，準備購買200萬元的人壽保險，由於女兒在紐約念書，她遲早都會過來，想諮詢資深的經紀人詢問報價。

跟其他感情詐騙不同的是，李丹知道李先生與妻子恩愛，並未提供他感情上的慰藉；但經常給他發消息、甚至生活照，並叫李先生也拍照分享日常，像是妻子煮的飯菜，李先生說，「她每天以這種噓寒問暖、套交情的方式找我聊天。」

說服投資貨幣 小賺幾百塊

李先生覺得對方是潛在客戶，並沒刪除，後來李丹認為微信管制多，要求轉到社交平台Line聊天，他也照做；有一次李丹提到透過加密貨幣的投資方法，經常賺多過賠，因而累積不少財富，投資股票虧損不少的李先生聽後感興趣，於是投入300塊錢，到其介紹的Coinbase開設帳戶，「當時還正經八百寄來小冊子、收據。」

他全程按照李丹的指令進行貨幣交易，一開始確實賺了幾百塊，淺嘗甜頭後，李丹以該平台手續費高為由，幫助他轉移到另一個正當的虛擬貨幣 平台NY Mesh；期間她展示自己投資獲利的收據，跟李先生說「買股票多虧，貨幣賺錢」，鼓勵他加碼再投資。

誘轉非法平台 加碼再投資

李先生這次投入了10萬元，隨後也賺了幾萬塊，李丹便說「你應該提1萬塊出來，買東西犒賞家人」，他見投資的錢也拿得出來，對李丹的信任再次提升；不久後，李丹抱怨該平台每次提款抽取5%費用，為省錢再轉移到另個平台Fame，此時李先生已深信不疑，轉到新平台後投入的錢增至25萬元。

不出一陣子，他的平台顯示累積到79萬元的餘額，李丹建議他取20萬元來付買房的頭款；正當李先生興奮之際，卻收到客服的指令「必須先交10萬塊的稅，才可以提款」。

平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

領錢要先繳10萬 始知上大當

此時他才意識到苗頭不對，詢問兒子被告知Fame是假冒平台，叫他不要再投錢；見李先生拒絕支付這筆錢，客服中心的「員工」突然更改口徑，說交4萬元就可以了，卻讓詐騙的痕跡愈來愈明顯。期間李丹還假好心說「我借3萬給你，你放1萬就行了」，令他直呼「連1萬塊都不放過」，直到最後還想撈一筆。

李先生說，殺豬盤手法愈來愈普遍，聽聞芝加哥有名華女為此自殺身亡，非常可憐；他希望把自身的遭遇說出來，揭露詐騙分子的犯罪手法，避免更多人重蹈覆轍。