我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

WNBA球星格林納返抵德州 普亭首次評論：願再與美換囚

編譯盧炯燊／綜合9日電
美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布特則被美國判刑25年。圖為俄國國家媒體拍攝她在機上的影片截圖。（Getty Images)
美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布特則被美國判刑25年。圖為俄國國家媒體拍攝她在機上的影片截圖。（Getty Images)

美俄換囚下獲釋放的美國女子籃球明星格林納(Brittney Griner)9日清晨返回家鄉德州，乘搭的飛機在德州聖安東尼奧(San Antonio)機場降落後，她被送到附近的布魯克陸軍醫療中心(Brooke Army Medical Center)接受健康檢查，並接受有關方面調查在俄羅斯被拘留十個月期間的情況。

與此同時，對於另一名已囚禁在俄國近四年的美國人魏倫(Paul Whelan)不在換囚之列，各方大表失望的時候，俄羅斯總統普亭9日表示，如果莫斯科與華盛頓能夠找到妥協之處，更多的換囚是有可能的。這是格林納與俄羅斯軍火商、「死亡商人」布特(Viktor Bout)互相交換釋放後，普亭首次談論此事。

美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布...
美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布特則被美國判刑25年。圖為俄國國家媒體拍攝她在下飛機的影片截圖。（Getty Images)

布魯克陸軍醫療中心以治療嚴重受傷的戰鬥傷亡人員，以及因創傷或酷刑受害者而聞名， 約有8500名員工，主要為軍事人員提供服務之餘也為平民服務，每年約治療4000人。

普亭在吉爾吉斯出席歐亞經濟聯盟峰會後，回答媒體是否可以交換其他囚犯時說「一切皆有可能」，並指出是「找到妥協」為格林納交換布特掃清了障礙。

魏倫是密西根州的企業安全主管，自2018年12月起，因間諜罪一直遭俄羅斯監禁。

美國官員表示暫時沒有看到魏倫馬上獲釋的途徑，儘管如此，他們強調與俄羅斯的溝通渠道仍然開放，可以繼續就魏倫的釋放展開談判。

對於普亭的最新說法，美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)回應說，「我們已記下了普亭所說的話，就讓我們看看他實際上怎麼做」。

普亭又說，格林納與布特交換沒有觸及其他問題。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此也表示，是俄美情報機構同意用布特交換格林納，對俄美雙邊關係的整體狀況無關。

他又確認阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯在促成換囚方面起了作用；而美國一直否認這兩個阿拉伯國家參與換囚行動。

普亭 俄羅斯 德州

上一則

眾院議長有變數 共和黨麥卡錫、畢格斯互不相讓

下一則

美俄換囚曲折 一度涉及在德刺客 普亭堅持「間諜換間諜」

延伸閱讀

不滿普亭威脅要動用核武 印度總理莫迪取消印俄年度峰會

不滿普亭威脅要動用核武 印度總理莫迪取消印俄年度峰會
為戰敗做準備？前幕僚：普亭逃亡計畫 考慮撤至阿根廷或委內瑞拉

為戰敗做準備？前幕僚：普亭逃亡計畫 考慮撤至阿根廷或委內瑞拉
俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚曝普亭弱點

俄軍火販布特何方神聖？ CNN：換囚曝普亭弱點
在俄關押10個月後 球星格林納抵達德州

在俄關押10個月後 球星格林納抵達德州

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞