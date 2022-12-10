WNBA球星格林納返抵德州 普亭首次評論：願再與美換囚

美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布特則被美國判刑25年。圖為俄國國家媒體拍攝她在機上的影片截圖。（Getty Images)

美俄換囚下獲釋放的美國女子籃球明星格林納(Brittney Griner)9日清晨返回家鄉德州 ，乘搭的飛機在德州聖安東尼奧(San Antonio)機場降落後，她被送到附近的布魯克陸軍醫療中心(Brooke Army Medical Center)接受健康檢查，並接受有關方面調查在俄羅斯 被拘留十個月期間的情況。

與此同時，對於另一名已囚禁在俄國近四年的美國人魏倫(Paul Whelan)不在換囚之列，各方大表失望的時候，俄羅斯總統普亭 9日表示，如果莫斯科與華盛頓能夠找到妥協之處，更多的換囚是有可能的。這是格林納與俄羅斯軍火商、「死亡商人」布特(Viktor Bout)互相交換釋放後，普亭首次談論此事。

美國女子職籃明星格林納9日終於回到美國，俄國法院判她九年徒刑，換囚的俄國軍火商布特則被美國判刑25年。圖為俄國國家媒體拍攝她在下飛機的影片截圖。（Getty Images)

布魯克陸軍醫療中心以治療嚴重受傷的戰鬥傷亡人員，以及因創傷或酷刑受害者而聞名， 約有8500名員工，主要為軍事人員提供服務之餘也為平民服務，每年約治療4000人。

普亭在吉爾吉斯出席歐亞經濟聯盟峰會後，回答媒體是否可以交換其他囚犯時說「一切皆有可能」，並指出是「找到妥協」為格林納交換布特掃清了障礙。

魏倫是密西根州的企業安全主管，自2018年12月起，因間諜罪一直遭俄羅斯監禁。

美國官員表示暫時沒有看到魏倫馬上獲釋的途徑，儘管如此，他們強調與俄羅斯的溝通渠道仍然開放，可以繼續就魏倫的釋放展開談判。

對於普亭的最新說法，美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)回應說，「我們已記下了普亭所說的話，就讓我們看看他實際上怎麼做」。

普亭又說，格林納與布特交換沒有觸及其他問題。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此也表示，是俄美情報機構同意用布特交換格林納，對俄美雙邊關係的整體狀況無關。

他又確認阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯在促成換囚方面起了作用；而美國一直否認這兩個阿拉伯國家參與換囚行動。