中防疫新10條 封控鬆綁 不再全員核酸檢測

中國官方7日宣布防疫優化新十條，鬆綁清零政策，要「有序恢復生產生活秩序」。圖為在重慶市南岸區居民(左)在炸串攤前選購食品。(新華社)

中國7日宣布「新十條」大幅鬆綁封控防疫 措施，受到中國國內民眾以及海外投資者的普遍歡迎，被視為早前多個城市爆發「白紙運動」的勝利，也反應出已實施三年的「動態清零」政策不得人心。

根據最新公布的防疫鬆綁「新十條」規定，儘管新冠變異株Omicron傳播性強，但感染後大多為無症狀感染者和輕型病例，無需特殊治療，可以居家隔離，萬一病情加重時再及時轉往醫院治療。

跨區流動者 不再查驗健康碼

中國官方7日宣布防疫優化新十條。圖為一名婦女7日在上海檢測。(路透)

「新十條」之中最重要的是不再按行政區域開展全員核酸檢測 ，一般場所不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明及健康碼。

精準分風險區 不得臨時封控

規定要求更精準地畫分風險區域，不得隨意擴大到小區、社區和街道等區域，也不得臨時封控。

「新十條」鬆綁措施一經公布，立即成為中國微博上熱搜的頭號話題，許多人歡呼生活終於可以恢復正常；有用戶貼文說這是歷史性的一天，顯示民眾普遍對清零政策的不滿。

中國官方7日宣布防疫優化新十條，鬆綁清零政策，被視為對「白紙運動」的回應。(中新社)

多位專家力挺防疫鬆綁，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，數據顯示重症病例的比例很低；國家衛健委專家組組長梁萬年甚至表示，「已經接近(恢復疫情前生活)時機」。

中國是最後一個仍在全力遏制新冠病毒傳播的大國，「動態清零」的極端防疫措施的確將確診病例和染疫死亡人數壓得很低，然而這個政策不僅重創中國經濟，民眾生活在沒完沒了的禁足和封控狀態之中，看不見盡頭。

圖為浙江金華的社區健康站為民眾施打疫苗。(路透)

動態清零政策引發極大民怨，包括北京和上海在內的最少八個城市，罕見地爆發了反封控的白紙抗議示威活動，上海的示威者甚至喊出了「習近平下台」和「共產黨下台」的口號。

從正面看，中國放寬嚴苛的防疫措施是聽取民意，但從另一角度是這次白紙運動的勝利。美國疾病防治中心(CDC)中國辦事處創始主任葉雷(Ray Yip)形容為中國政府的180度轉變。

在華外商也對清零政策給他們在中國帶來的嚴重損失，愈來愈表示不滿，因此當中國政府大幅放寬防疫封控措施，自然也受到外國駐中國企業、商家和商業協會的歡迎。

中國美國商會(AmCham China)表示，任何開放政策都是積極的；商會主席華剛林(Colm Rafferty)在聲明中表示，「今天(7日)宣布的措施聚焦於國內的環境，但是我們也希望看到入境旅行的限制，在現有基礎上進一步放鬆。」

大幅鬆綁 仍有民眾持觀望態度

對於大幅鬆綁封控防疫措施，仍有民眾持觀望態度。社媒上有人擔心鬆綁會否引發感染者人數的暴增，許多人急忙搶購家庭檢測盒以及防治發燒、感冒的藥品。