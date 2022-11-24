維州沃爾瑪槍案／兇嫌被指人緣差 愛擺主管架子

誰是Bing 。出現在2016年的視頻。(取自臉書)

維吉尼亞州 奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪 超市(Walmart)槍案兇嫌，經證實為現年31歲的店經理安德·賓(Andre Bing)；他自2010年起即在沃爾瑪工作，多數倖存同事及部屬都說他平時喜歡擺出主管架子，幾乎一面倒地批評安德·賓人緣極差。

倖存員工普里奧羅(Donya Prioleau)指出，安德·賓是個很自以為是的人，既缺乏良好溝通技巧，平時對待屬下也非常苛刻；曾與安德·賓共事三年的里斯(Shaundrayia Reese)更表示安德·賓很偏執，他說：「他總是在說什麼政府在監控他、不喜歡社交媒體，甚至還在自己手機 上貼膠布，大家都覺得他有病。」

除了在沃爾瑪外，警方同時也搜索了安德·賓的住處，並表示雖然目前尚不能確定安德·賓的作案動機，但這起事件對社區已不再構成威脅。

維州沃爾瑪發生槍擊慘案，社區居民在教堂中點燭光追悼。（Getty Images）

沃爾瑪連2周免費心理諮商

沃爾瑪官方表示，為提供受本次事件影響的員工及員工眷屬一個尋求安慰的地方，沃爾瑪將自24日起連續兩周，每天上午7時至下午7時，在當地一家飯店租用會議室，提供免費餐點及心理諮詢等服務。