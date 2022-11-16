期中選舉怎未湧紅潮？可能因年輕人助漲藍潮

年輕選民現身投票，可能是阻止「紅潮」湧現、讓共和黨大獲全勝的關鍵因素。（路透）

上周期中選舉未出現共和黨 大獲全勝的「紅潮」，跌破眾多觀察家的眼鏡。但若剖析過去30年來全國大選的投票 分布資料，就會察覺美國人口結構變化對共和黨選情十分不利。由此觀之，共和黨這次只捲起紅色「漣漪」，也就不太令人意外。

財經網站MarketWatch駐華府專欄作家Paul Brandus說，在1992年以降的八次總統選舉中，共和黨就只在2004那年贏得一次普選票，即使那次也只是險勝，小布希（George W. Bush）獲得50.7%的普選票。

然而，這30年來，共和黨卻有12年入主白宮，一半的時間掌控參議院，三分之一的時間取得眾議院主控權。憑仗在國會山莊的優勢，共和黨得以大致控制財政政策是寬是鬆，法案放行不放行，進而達到共和黨人士深信不疑的目標：減稅（大致有利企業和富人），以及在最高法院以降的司法體系安插保守派人士。

明年1月共和黨將再次掌控眾院，而民主黨 掌白宮和參院，這結果幾乎確定未來兩年的立法僵局。

然而，若從過去30年美國人口趨勢的角度來看，共和黨能得勢這麼久，很不簡單。

Brandus指出，概略而言，共和黨支持民眾大致是：1.較年長。2.白種人。3.男性。4.鄉村居民。5.教育程度較低。相較下，支持民主黨的人通常：1.較年輕。2.多元文化背景。3.大多數女性。4.都市居民。5.教育程度較高。當然，Brandus強調這「通常」是如此。

他形容這是「人口大地震」，而且會持續下去。例如，根據人口普查局的資料，白種人占全美新生兒的比率不到半數，這現象已持續至少十年了。其他官方數據也顯示，白種美國人死亡人數超過出生人數。

那麼，照理說，這種人口結構板塊移動勢必嚴重衝擊共和黨選情，但為什麼實際上並沒有？Brandus認為，因為共和黨長久來在州級選舉比民主黨占上風。例如，截至上個月，共和黨在州議會的總席次占比達54%，比民主黨領先10個百分點；全美50個州，有28州的州長是共和黨籍，民主黨州長只有22位。

綜合觀之，這意味在人口普查後的國會選區重劃中，共和黨占優勢，可確保選區重劃對他們有利。

至於共和黨在州級選舉的實力為何這麼強，那又反映另一大因素：選民投票率。例如，人口普查數據顯示，2020年，65歲至74歲的美國選民投票率達76%，18歲至21歲的投票率僅51%。另根據布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）的資料，白種人--共和黨另一大支柱--投票率71%，遠高於非白種人的58%。

凡此種種，都協助共和黨在對己不利的人口浪潮興起時，仍能保持選舉競爭力。這也凸顯出一個關鍵：唯一重要的是，選舉日當天現身投票的是誰。

話雖如此，Brandus認為，到某個時點，共和黨終要面對「藍潮」洶湧來襲的挑戰。對一個選民凋零比新血注入更快的政黨，這只是遲早的問題。而且，誰說年輕選民--傳統上挺民主黨者居多--投票率不會升高？事實上，CNN數據分析師Harry Enten發現，這次期中選舉，民主黨30歲以下選民得票數大贏共和黨28個百分點，很可能是上周「紅潮」未如預期湧現的主要原因。