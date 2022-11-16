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德桑提斯回嗆川普「噪音」獨立選民不投共和黨才是大問題

編譯徐薏茹／綜合15日電
川普（右）15日宣布第三度參選總統，共和黨內則不少人看好現任佛州州長德桑提斯（左） 。（美聯社）
川普（右）15日宣布第三度參選總統，共和黨內則不少人看好現任佛州州長德桑提斯（左） 。（美聯社）

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)15日在沃爾頓堡灘高中(Fort Walton Beach High School)的活動上首度回應前總統川普對他愈發激烈的批評，表示「全都只是噪音」，並直截了當的點出共和黨在期中選舉的缺陷。

德桑提斯被認為是可能與川普競爭2024年總統黨內提名的對手，一名記者請德桑提斯針對川普「一些不太討喜的言論」，以及川普15日宣布2024年總統大選再戰的消息回應，德桑提斯給了以上的回應；但他回答時並未提到川普的名字，僅表示承受「來襲的砲火」是工作的一部分。

德桑提斯說：「我不認為有任何州長遭受的攻擊比我四年任期內還多，尤其是媒體的攻擊。這全都只是噪音。」

他說，有批評聲音代表他做得很好，「我只會告訴大家去看看上周二晚(期中選舉)的開票統計。」

雖然未提到川普，但德桑提斯將川普支持候選人在期中選舉的糟糕表現，與他連任壓倒性的勝利互相比較，包括共和黨人在喬治亞、俄亥俄、德州的勝利。

德桑提斯未提到名稱，也未提到候選人與川普的關聯，他稱「其他一些人」表現不佳，「即使白宮主人現在是拜登而且我們看到失敗，但這些獨立選民沒有投給我們的候選人，這是個問題。」

期中選舉中，川普背書的候選人表現不佳，尤其是對於共和黨掌控參眾兩院至關重要的幾個決戰州。他支持的亞利桑納、內華達、賓州參議員候選人輸給民主黨候選人。

此外，支持川普2020年大選被竊論的候選人在幾個關鍵的州長與州務卿選戰中失利。

與此同時，德桑提斯領先民主黨對手克利斯特(Charlie Crist)近20個百分點。紐約郵報在選舉隔日以「德未來」(DEFUTURE)報導。

川普最近則以諧音「德假正經」(Ron DeSanctimonious)狠酸德桑提斯。

德桑提斯經常迴避2024年總統大選問題，競選期間他對媒體表示將重心放在州長連任，但在選舉前，德桑提斯走遍全國各地為其他共和黨候選人站台。

川普 德桑提斯 期中選舉

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