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盟友出現「烏克蘭疲勞」？華郵：美官員勸澤倫斯基釋出不反對和談訊息

編譯田思怡／即時報導
美國白宮國家安全顧問蘇利文(右)4日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基(左)會晤。（美聯社）
美國白宮國家安全顧問蘇利文(右)4日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基(左)會晤。（美聯社）

華盛頓郵報報導，知情人士透露，美國拜登政府私下鼓勵烏克蘭總統澤倫斯基和其他領導人釋出不反對與俄羅斯談判的訊息，並放棄其之前所持，除非俄國總統普亭下台，否則不會參與和談的公開立場。

這些知情人士表示，美國官員的要求並非旨在逼烏克蘭上談判桌，而是企圖確保其他國家繼續支持基輔政府，這些國家面對擔憂這場戰爭可能打好幾年，而不願長期支助烏克蘭的選民。

這顯示拜登政府對烏克蘭的立場極其複雜，美國官員公開承諾，不管戰爭打多久，都會以巨額援助支持烏克蘭到底，但私下又希望能找到結束戰爭的解決方案，這場戰爭已對全球經濟造成懲罰性損失，並引起核戰的憂慮。

儘管到目前為止，美國官員認同烏克蘭官員的看法，研判普亭沒有認真想和談，但美國官員承認，澤倫斯基拒絕與普亭談判的態度，已在歐洲、非洲和拉丁美洲部分地區引起憂慮，這些地區對戰爭造成的糧食和燃料短缺感受最深。

一名美國官員說，「我們的一些夥伴確實出現烏克蘭疲勞(Ukraine fatigue)」。在美國，民調顯示共和黨人對於持續以目前的規模軍援烏克蘭的支持度降低，意味在期中選舉後，白宮若要繼續以冷戰以來的最高年度軍援金額支持烏克蘭，可能遭到國會抗拒。

烏克蘭 普亭 拜登

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