I系列儲蓄債券年化利率6.89% 起始利率創第三高

通貨膨脹時，I系列儲蓄債券利率也會跟著上升。華爾街歡迎聯準會2日升息三碼的決定。 (美聯社)

財政部2日宣布，11月1日至2023年4月底為止之間購買的I系列儲蓄債券 (Series I savings bond，又稱I Bond)年化利率 (annualized interest rate)將有6.89%。自從I系列儲蓄債券1998年推出以來，如今起始利率(starting interest)創下歷年來第三高的紀錄。

富比世(Forbes)雜誌分析，財政部公布的6.89%年化利率，條件比原本外界預期來得好，原先外界估計年化利率約在6.48%左右，但財政部額外提供了0.40%固定利率(fixed rate)。

富比世報導指出，在I系列儲蓄債券的通膨計算之外再加上0.40%固定利率，好處在於利率每隔六個月便重新調整，不論通膨部分如何，固定利率都會加進其中。

2019年11月至2020年4月間購買的I系列儲蓄債券，也曾經追加0.2%固定利率。2008年5月至10月間購買的I系列儲蓄債券，追加固定利率則在0.0%至0.7%之間不等。1998年首度推出時，I系列儲蓄債券有著3.4%的追加固定利率，總利率為4.66%。

報導指出，通貨膨脹下降時，I系列儲蓄債券利率也會跟著走跌；I系列儲蓄債券雖然有其限制，仍是值得考慮的投資工具，但如果通膨未來六個月大量降低，I系列儲蓄債券的通膨計算也將減少，代表著購買之後第一個完整年份的利率，其實可能低於6.89%。倘若通膨接下來繼續維持低點，到時候I系列儲蓄債券的利率便不再具有競爭力。I系列儲蓄債券利率購買屆滿一年之後即可脫手賣出。

富比世分析，I系列儲蓄債券每年度限購1萬元(夫妻則有2萬元)，購買一年內不能贖回；而I系列儲蓄債券缺點之一便是，如果購買最初五年之內贖回，必須繳納最後三個月的利息收入做為罰款。如果通膨大幅下降，屆時贖回所必須負擔的利息損失，應該不至於太重。