歹徒闖入裴洛西金山住家 夫頭遭鐵錘重擊

眾院議長裴洛西位於舊金山的宅邸被歹徒侵入，其先生保羅被鐵錘攻擊受到重傷，警方封鎖現場。（Getty Images）

一名顯然目標為眾院議長南西·裴洛西 (Nancy Pelosi)的男子，28日凌晨闖入她位於舊金山 市區的住宅，高聲大喊：「南西在哪裡？南西在哪裡？」並持鐵錘攻擊當時唯一在家的裴洛西夫婿保羅(Paul Pelosi)，造成後者頭部嚴重受傷；攻擊者隨後立即遭到逮捕。

攻擊保羅裴洛西的嫌犯狄帕培已被警方當場逮捕。（美聯社）

舊金山警局局長史考特(William Scott)在記者會上表示，警方獲報後於清晨2時30分左右抵達現場，目睹嫌犯和82歲的保羅正在爭奪鐵錘。嫌犯突然把鐵錘抽回然後猛烈搥擊保羅頭部數下。現場員警立刻將嫌犯撲倒制伏，並呼叫支援。緊急救護人員隨後趕到，將保羅傷口包紮後送醫。

42歲嫌犯被捕 裴當時不在家

眾院議長裴洛西與先生保羅．裴洛西。（路透）

史考特指出，被捕的嫌犯為現年42歲的狄帕培(David Depape)，他從裴洛西住家的後院潛入室內，至於動機則仍在調查中。目前他已遭到拘捕，並被控以謀殺未遂、虐待老人及侵入民宅等多項罪名。

當時人在華府 的裴洛西，原本預定周六和賀錦麗副總統共同出席民主黨募款造勢活動，接獲消息後立刻取消所有行程，和家人子女搭專機匆匆趕回舊金山。議長辦公室28日下午發表聲明指出，保羅除了顱額遭到鈍器嚴重擊傷之外，前臂和雙手也都有明顯傷痕，醫院已為他進行手術。醫生告知裴洛西及其家屬，保羅傷勢穩定，可望完全康復。

ABC電視網的圖片顯示，狄帕培是擊破裴洛西家的玻璃門後進入屋內。(取自ABC7電視台)

華府政壇震驚 拜登致電關切

距離期中選舉投票只11天，裴洛西夫婿遇襲的消息震驚華府政壇。白宮發言人表示，拜登總統聞訊後立刻致電裴洛西，表達關切與支持，同時譴責各種形式的暴力。參眾兩院兩黨領袖也紛紛發表聲明或推文。

舊金山警察局已經針對狄帕培的犯案動機和過程，展開偵查，但拒絕評論這起攻擊事件是否涉及政治原因，或透露更多細節；同時國會警察和聯邦調查局也將提供協助。據有線電視新聞網(CNN)引述熟悉案情的消息來源，狄帕培的個人臉書網頁有許多關於新冠疫苗、2020大選和去年1月6日國會暴動的陰謀論貼文。有位自稱與狄帕培相識人士告訴CNN：「他和現實有點脫節。」

保羅是一名投資家，和南西結縭已59年，育有五名子女皆已成年。儘管他們的身影經常出現在華府社交場合，但大部分的時間，保羅都是一個人居住在舊金山家中。

裴洛西住家 金山豪宅區

眾院議長裴洛西丈夫保羅被歹徒用鐵錘攻擊受到重傷，接受頭部手術。兩人一度在家中各持鐵錘對峙。（路透）

裴洛西伉儷的住宅座落於舊金山市區太平洋高地(Pacific Heights)，是深受名流富豪喜愛的著名豪宅區，房價高不可攀，由於裴洛西的身分和強勢作風，近年來吸引了不少抗議活動。

疫情期間，裴洛西不過是在個人社群媒體上發布了一段上美容沙龍做頭髮的影片，立刻引來大批失業髮型設計師揮舞著電棒在她家門口高聲抗議；不滿聯邦政府振興方案內容的群眾衝到裴洛西家門口示威，在車庫門上用黑漆留下諸如「我們全都要」之類的無政府口號，甚至臨走時還在車道上留下一個豬頭。今年8月，也有部分親中團體出現在裴洛西家門口，抗議她訪問台灣。

參眾兩院議員的維安工作，主要是由直屬國會的國會警察局(United States Capital Police)負責提供隨扈，但僅止於保護議員及其家屬的人身安全；當議員在華府開議期間，各自選區的住家和辦公室並不在保護範圍內。

去年1月6日國會暴動之後，對於議員的安全威脅有增無減。國會警察一年內就調查了9600件威脅警告，還有更多訊息被判定為不足採信而忽略。儘管國會提供議員津貼以供加強私宅的保全系統，但許多議員正在爭取更積極有效的辦法，確保個人、至親和員工的生命安全。