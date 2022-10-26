美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃

中國解放軍裝備發展部部長李尚福，預定將於明年3月接替退休的魏鳯和擔任國防部長。(圖╱百度百科)

中共新一屆中央軍委組成受關注，按照軍委委員排名，李尚福接任中國國防部 長可能性高，港媒分析，李尚福曾被美國制裁，若由他接任防長，對美國示威的意味濃厚。尤其美中軍事溝通在美眾院議長裴洛西 訪台後中斷，未來美中兩軍能否復談，恐難以樂觀。

裴洛西8月初訪台，引發解放軍發動圍台軍演，北京 並宣布八項反制措施，其中涉及軍事的就有三項，包括取消「中美國防部工作會晤」、取消中美兩軍戰區領導通話及取消中美海上軍事安全磋商機制會議等。

公開資料顯示，過去中美國防部工作會晤舉行了16次，最近一次是去年9月以視訊方式舉辦，也是拜登政府上台後首次進行。

港媒報導，新一屆中央軍委顯示，中共總書記習近平用人打破常規，不拘一格，聚焦備戰打仗。最值得關注的是前軍委裝備發展部長李尚福，在軍委委員排名第一，明年3月將接替魏鳳和擔任國務委員、國防部長。

報導提到，李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠。李尚福出身軍事航天系統，長期主管武器裝備，身兼中國載人航天工程總指揮，同時也是首位受美國制裁的解放軍上將。

2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對主管武器工作的李尚福實施制裁。

報導指，中國國防部長最重要職責是軍事交流，李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被「冒犯」；「中國與美國軍事如何交流，怎麼交流，兩國防長要不要見面，變得非常微妙。」

上次美中防長面對面會晤，是6月的新加坡香格里拉對話期間。當時中國防長魏鳳和向美國防長奧斯丁表示，「中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一。」魏還強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，「一定會不惜一戰」。奧斯丁則指責北京愈發具侵略性，會持續與包括台灣在內的盟友站在一起。

政大東亞所特聘教授王信賢在一場座談會上表示，李尚福出自軍工系統，這是針對美中戰略競爭，俄烏戰爭給中國反思極大，未來對戰略資源部隊投入會非常高。